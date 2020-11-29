Абзалов рассказал о козырях Вашингтона в антироссийской партии в Донбассе

Вашингтон, в случае прихода к власти кандидата от Демократической партии Джо Байдена, будет организовывать различные политические и экономические провокации, направленные против России. К такому выводу пришел политический эксперт, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя возможную государственную стратегию Белого дома, если пост президента США займет Байден. В интервью информационному порталу «Украина.ру» Абзалов рассказал, какие рычаги будут использовать Соединенные Штаты для давления на Москву, а также оценил эффективность подобных мер.

Абзалов, в первую очередь, обратил внимание, что Вашингтон не изменит свою антироссийскую тактику и будет продолжать оказывать давление на Россию. Кроме того, следует обратить внимание и на другие угрозы, которые будут исходить от США после возможной инаугурации Джо Байдена на пост президента страны. Белый дом, вероятнее всего, планирует разыграть очередную антироссийскую партию, пытаясь обострить ситуацию в Донбассе.

Американские власти начнут организовывать провокации, направленные против Москвы. Прежде всего, Вашингтон планирует оказать влияние на Киев, что, в свою очередь, грозит эскалацией гражданской войны на востоке Украины.

Это будет формальным предлогом для очередного витка антироссийских санкций. У Байдена есть на этот случай особые «козыри» — непризнание парламентских выборов в следующем году, персональные санкции в отношении отдельных предпринимателей и ограничение доступа российских банков к внешним финансовым рынкам.

Подобные меры со стороны США могут привести к определенным последствиям и усложнением геополитической ситуации. Москве следует подготовиться к возможности возникновения подобных сценариев, поскольку США способны грамотно использовать антироссийские провокации.

«Вероятность того, что произойдет осложнение ситуации на Украине достаточно высокая. Речь идет о различных провокациях в отношениях с Москвой. Все это будет активизировано с вытекающими последствиями», — резюмировал Абзалов.

Ранее крымский политолог Владимир Джаралла рассказал, каким образом Джо Байден планирует пойти на обострение ситуации на Украине. Он предположил, что Вашингтон для своих целей будет использовать украинских националистов.