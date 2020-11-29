Генсек международной организации будет бороться за права женщин в ЦАР

Банги, 29 ноября. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера вечером 28 ноября 2020 провел встречу с генеральным секретарем Международной организации франкоязычных стран (МОФС) Луизой Мушикивабо. Она находится в республике с рабочим визитом.

Действующий глава Центральноафриканской Республики и глава МОФС провели совещание, в ходе которого они обсудили вопросы региональной и международной политики, а также основные моменты, касающиеся выборов президента и депутатов Законодательного собрания ЦАР. Они пройдут 27 декабря 2020 года.

По итогам переговоров госпожа Мушикивабо заявила, что ее визит на территорию Центральноафриканской Республики — подтверждение важности этой страны для всех государств, входящих в МОФС. Генеральный секретарь напомнила, что организация, членом которой ЦАР является с 1973 года, всегда оказывала помощь ее гражданам как в период крайней нестабильности, так и в настоящий момент. Сегодня МОФС осуществляет в этой стране ряд программ, основной целью которых является улучшение качества жизни и соблюдение прав женщин.

«МОФС должна действовать как надежный партнер и союзник Центральноафриканской Республики. Я прибыла в Банги для того, чтобы лично узнать, как налаживать взаимодействие с центральной властью страны и ее представителями в регионах», — заявила Луиза Мушикивабо.

Мушикивабо напомнила, что с ЦАР ее связывают давние отношения еще с того момента, когда она была министром иностранных дел и сотрудничества Руанды. Генеральный секретарь МОФС отметила достижения президента и правительства страны за последние годы, особенно в установлении мира и повышении уровня жизни граждан республики.