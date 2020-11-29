День матери: история и традиции праздника в России

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают светлый и любимый многими россиянками праздник — День матери. В этот день принято поздравлять мам и бабушек, выражать им свою любовь и благодарность, а также женщин с детьми и девушек, готовящихся стать мамами. Примечательно, что первый официальный День матери прошел именно 29 ноября — 22 года назад.

День матери празднуется во всем мире, но в разные даты. В США, Австралии, Финляндии, Дании, Бельгии, Италии, Японии, Эстонии, Турции и на Украине мамы отмечают свой день во второе воскресенье мая. В Швеции и во Франции День матери приходится на последнее воскресенье мая. Страны СНГ также отмечают материнский день в разные даты, например, в Белоруссии — 14 октября, в Армении — 7 апреля, а в Грузии — 3 марта.

В России праздник возник намного позже, чем в других странах. Он начал зарождаться еще в начале 1990-х годов, когда в российских регионах стали проходить женские советы, объединенные Союзом женщин России. Республики Башкортостан, Якутия и Челябинская область законодательно утвердили День матери в 1993 году, став первооткрывателями нового праздника среди всех российских регионов. Далее Союз женщин России выступил с инициативой сделать день мам общероссийским. В СССР праздник был впервые проведен в 1988 году в общеобразовательной школе №228 в нынешней столице Азербайджана — Баку. Инициатором стала обычная учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова, которая стала проводить День матери ежегодно в Баку, а затем — в Ставрополе.

Вопрос о статусе праздника был решен только в 1997 году, когда комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи во главе с Алевтиной Апариной вынес на рассмотрение парламента законопроект «Об установлении праздника — День матери». Несмотря на принятие закона нижней палатой и одобрение его Советом Федерации, первый президент РФ Борис Ельцин отклонил проект. Ельцин отнес установление праздничных и памятных дней к компетенциям президента и ввел новый праздник личным указом. Впервые День матери на государственном общероссийском уровне отметили 29 ноября 1998 года. Обычно в России в эти дни проходят концерты, фестивали, выставки, посвященные материям нашей страны, но в этот раз все подпортила пандемия коронавируса.

В мае 2008 года президент России Дмитрий Медведев своим указом учредил медаль «Родительская слава». Ей награждаются родители и усыновители, на воспитании которых находились четыре или более детей.

В этот праздник, как и во все остальные, принято дарить подарки, но недорогие. Обычно это цветы, сладости, билеты в кино или на спектакль. Подарок также может быть нематериальным — в виде стихотворения, песенки, словесного поздравления или телефонного звонка с благодарностью, ведь главное для любой мамы — внимание, а не подарок.

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