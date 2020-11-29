Бессараб объяснила, кого может вскоре коснуться проверка пенсионных доходов

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб объяснила, кого в 2021 году может коснуться проверка пенсионных доходов. Приписываемые Пенсионному фонду России планы начать тотальную проверку российских пенсионеров на предмет получения дополнительного дохода Бессараб оценила критически. Отметим, в самом ПФР о таких проверках не заявляли, СМИ ссылаются на слова доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец.

В интервью изданию «Прайм» Иванова-Швец заявила, что проверка с помощью налоговых органов будет выявлять получение пенсионерами дополнительных доходов. Также, по ее словам, проверят пенсионеров, получающих северные надбавки, но проживающих в других регионах. Кроме того, панируется выяснить, не проживают ли граждане, получающие российскую пенсию, в других странах. Такие проверки позволят восстановить законность получения пенсий и выплат, что положительно скажется на состоянии пенсионной системы, считает Иванова-Швец.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, Пенсионному фонду для начала стоит провести проверку у себя. Кроме того, парламентарий раскритиковала необдуманные заявления в СМИ, которые могут вызвать негативные эмоции у значительного числа российских граждан.

«Госдума не имеет права вмешиваться в работу Пенсионного фонда России, но в рамках парламентского контроля каждый из нас на своей территории будет внимательно отслеживать любую активность ПФР», — предупредила Светлана Бессараб в комментарии Федеральному агентству новостей.

Парламентарий напомнила, что ранее Счетная палата РФ обнаружила ошибки в работе территориальных отделений ПФР — для начала неплохо бы провести проверку именно там.

«Да, в связи с несвоевременной информацией от вдов и вдовцов были случаи переплаты — когда пенсионер, потеряв свою вторую половинку, какое-то время получал пенсию на умершего. Это, конечно, лукавство, ни одно государство в мире не будет мириться с такими обманами. В любом случае незаконно полученные деньги придется вернуть», — рассказала собеседница ФАН.

Однако массовые проверки пенсионеров, если они действительно планируются, представляются избыточными, говорит Бессараб.

«Что касается проверки законности северных выплат, хочу напомнить, что Конституция Российской Федерации не запрещает свободное перемещение граждан по территории России, — говорит член профильного комитета Госдумы. — Норма, что при переезде северный пенсионный коэффициент теряется, действительно существует. Но эта норма несправедлива: человек заработал коэффициент, работая в трудных условиях Крайнего Севера. И как проверить, постоянно человек проживает вне северов или он время от времени выезжает в гости? Такие проверки — избыточное беспокойство для пенсионеров и ничего не даст ПФР».

По словам Светланы Бессараб, проверки нужно проводить в первую очередь в тех территориальных отделениях ПФР, где выявлены нарушения. Например, когда люди получали две пенсии на два разных счета, а при объединении счетов недополучили положенные выплаты.

«Пусть они проверят себя, устранят все нарушения и вернут людям все доплаты», — говорит Бессараб.

Что касается проверок пенсионеров, живущих за границей, тут нужно приводить практику в соответствии с международными договоренностями России, говорит парламентарий. Но в любом случае нервировать пенсионеров заявлениями о тотальных проверках недопустимо, считает она.

«Людям и так трудно. Скорее всего, при проверках будут выявлены только точечные нарушения, но зачем такими заявлениями будоражить население нашей страны? Кроме того, в случае проверок необходимо обеспечить парламентский контроль, чтобы пенсионерам не доставлялись излишние неудобства. Повторю: пусть в ПФР начнут с себя, выплатив все свои долги перед пенсионерами», — резюмировала Светлана Бессараб.

Результаты ранее проведенной выборочной проверки Счетной палаты выявили в Пенсионном фонде России ряд ошибок и нарушений, что привело как к незаконным переплатам, так и к нарушению пенсионных прав россиян в виде недоплат причитающихся им денег.