Цымбалюк-Романовская парировала скандальное заявление Никаса Сафронова

Российский и советский художник Никас Сафронов в одном из интервью рассказал, что его друг, знаменитый актер Армен Джигарханян перед смертью очень страдал от нападок журналистов. Ведь нередкими были случаи лживых публикаций в СМИ о жизни артиста, в том числе и на Первом канале.

По словам знаменитого отечественного портретиста, гения кинематографа Джигарханяна выводило из себя скандальное шоу «Пусть говорят», где экс-супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская и другие скандально известные личности обсуждали чужую частную жизнь и его в том числе. Бывшая жена заслуженного артиста имеет на этот счет другое мнение.

«Я принимала участие в таких программах, чтобы защищаться. Обвинения Армена Борисовича перешли в публичные. Но мы-то прекрасно понимаем, почему это все было сказано — он был очень болен. Я не понимаю, для чего человека в таком состоянии показывать широкому кругу людей, еще и почитателям его творчества», — говорит Цымбалюк-Романовская.

По мнению Виталины, участие артиста в скандальном телешоу было выгодно кому угодно, но только не ему, поэтому «вышел такой Армен Борисович: больной и не очень хорошо соображающий, что он делает и говорит».

«Это плохо. Я считаю, это перечеркнуло практически все его заслуги. Фильмы, которые он снимал 30–40 лет назад, были прекрасными и гениальными, но о них забыли. А запомнили Армена Борисовича уже в старом, разбитом и больном состоянии», — добавила пианистка.

Бывшая супруга Армена Джигарханяна уверена, что если бы артист понимал, что происходит вокруг него, то он никогда бы не сказал того, что произошло на съемках.

«Не стоит переворачивать все с ног на голову. Я думаю, он и телевизор не смотрел. Его использовали, показали в невыгодном для него свете», — подчеркнула Цымбалюк-Романовская.

Несмотря на все скандалы, окружившие легенду кино Армена Джигарханяна, более всего возмущает то, что даже после смерти актера его обсуждают в скандальных шоу, а некоторые пытаются даже прославиться на его имени. Например, певица Алена Кравец заявила, что желает родить ребенка от покойного артиста.