Сергей Шойгу рассказал о совместных экспедициях РГО и Минобороны

Москва, 29 ноября. Объединенные ресурсы Минобороны и Русского географического общества позволяют более эффективно работать в совместных экспедициях. О том, какие исследования идут при участии обеих сторон, ФАН рассказал президент РГО Сергей Шойгу.

«Исследования идут на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, — сказал Сергей Шойгу. — На Новой Земле достаточно сложная работа, и мы совмещаем все вместе. Идут испытания вездеходной техники для вооруженных сил».

По словам главы РГО, на Новой Земле российские исследователи обнаружили обломки самолета «Каталина», часть предполагают восстановить. Также российские специалисты подняли с морского дна и восстановили судно, которое везло танки в СССР по ленд-лизу. Несколько танков удалось привести в состояние выставочных образцов, на четырех из них есть боекомплекты.

«Один из них наш президент подарил президенту США, — напомнил Шойгу. — Наверно, они когда-нибудь заберут. Если надо, мы можем отвезти. Замечу — отвезти, а не доехать».

В списке совместных экспедиций Минобороны и РГО Сергей Шойгу отметил также исследования на Новосибирских островах, в Крыму, островах Камчатского края.

Добавим, в этом году Федеральное агентство новостей посвятило специальный проект теплоходу «Армения», который был обнаружен силами совместной экспедиции Минобороны РФ и Центра подводных исследований РГО.