Госдепартамент США обнародовал статистику усыновления украинских детей

Представители США обнародовали статистические данные об усыновлении детей из других стран. Согласно статистике Госдепартамента США, Украина стала второй по популярности страной у американцев, желающих взять приемного ребенка.

Сообщение об этом было опубликовано в социальной сети Twitter на странице посольства США в Киеве.

November is #NationalAdoptionMonth. While COVID-19 has created unprecedented challenges for intercountry adoption, we are committed to supporting it as an option for children in need of permanency and the families who are ready and eager to provide them with loving homes. pic.twitter.com/3w5CV90sMm