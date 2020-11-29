Госдепартамент США обнародовал статистику усыновления украинских детей

Представители США обнародовали статистические данные об усыновлении детей из других стран. Согласно статистике Госдепартамента США, Украина стала второй по популярности страной у американцев, желающих взять приемного ребенка.

Сообщение об этом было опубликовано в социальной сети Twitter на странице посольства США в Киеве.

«Хотя COVID-19 создал беспрецедентные проблемы для международного усыновления, мы полны решимости поддерживать его как ради детей, нуждающихся в родителях, и семей, которые готовы и стремятся предоставить им любящие дома», — отмечается в сообщении.

November is #NationalAdoptionMonth. While COVID-19 has created unprecedented challenges for intercountry adoption, we are committed to supporting it as an option for children in need of permanency and the families who are ready and eager to provide them with loving homes. pic.twitter.com/3w5CV90sMm — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 19, 2020

Первое место в американском рейтинге занял Китай. За год в США оттуда переехали в общей сложности 819 детей. Вторая позиция принадлежит Украине — оттуда к новым семьям уехали 298 сирот.

В общей сложности по статистике за 2019 год новых родителей в Америке нашли 2971 ребенок.

Если оценивать общую ситуацию, то за все время, пока подводится статистика, новый дом в Соединенных Штатах обрели 11608 маленьких граждан Украины. Пик «популярности» усыновления пришелся на 2001 год, когда из страны новым родителям увезли 1240 детей. Меньше всего украинцев забрали в новые семьи в 2017 году — показатель этого года составляет всего 215 малышей.

Отмечается также, что многие из усыновленных детей имеют инвалидность или какие-то заболевания. Некоторых взяли сразу с братьями и сестрами. Примечательно, что самым популярным для усыновления стали два возрастных интервала: младенцы 1-2 лет, и дети немного постарше — 5-12 лет.