В наше время представить жизнь без стоматологов практически невозможно. Гигиена полости рта, исправление прикуса, удаление зубов и их лечение — это не чудеса, это возможности современной стоматологии. Только некоторых пациентов эти слова способны повергнуть в ужас и обратить в бегство. Мы нашли для них выход — лечение зубов под наркозом! Чтобы подробно изучить тему, мы обратились к ведущему детскому врачу-стоматологу Детской клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Ольге Азмукаевой и заведующему отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, врачу стоматологу-ортопеду, стоматологу-терапевту Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне Илье Савину.

Как нам рассказал доктор Савин, первым делом нужно правило подобрать стоматологическую клинику, ведь качество лечения напрямую зависит от опыта и профессионализма врачей. Также необходимо убедиться, что у медицинского учреждения есть:

лицензия на использование общего обезболивания;

современная и хорошо оснащенная операционная;

все необходимые средства для поддержания стабильного состояния пациента и реанимационное оборудование;

анестезиолог в штате, у которого имеется лицензия и, соответственно, анестезия с сертификатом качества.

Кроме того, доктор посоветовал очень серьезно отнестись к подготовке — проконсультироваться со стоматологом, честно ответить на все его вопросы, дополнительно посетить других специалистов, сдать анализы и пройти необходимые обследования.

Необходимые анализы

Есть такие пациенты, которые буквально бледнеют от слова «стоматология», а если к нему еще и добавить «наркоз», то обморока не избежать. Доктор рассказал нам, как происходит лечение зубов под наркозом, и как оказалось, на деле все не так уж и страшно.

Сначала пациент выбирает клинику и приходит на консультацию к доктору для обсуждения возникшей проблемы. Перед тем, как начать лечение, врач обычно дает направление на осмотр к другим специалистам, а также назначает ряд анализов:

общий и биохимический анализы крови;

клинический анализ крови с гемосиндромом;

общий анализ мочи;

измерение уровня глюкозы в крови;

ЭКГ.

Если у пациента есть какие-либо хронические заболевания, то консультация других врачей крайне необходима.

После того как будет сформирована полная медицинская картина, анестезиолог сможет подобрать правильный и безопасный для пациента препарат для наркоза. Таким образом, чем подробнее будут расписаны результаты анализов, и чем больше обследований пройдет пациент, тем безопаснее для него окажется процедура лечения зубов под наркозом.

«Рентгенологические обследования челюстно-лицевой области, составление плана лечения проводят заранее, если позволяет состояние пациента. Данные лабораторных исследований анализируются анестезиологом, терапевтом, другими врачами при необходимости. При отсутствии противопоказаний назначается дата лечения».

При этом доктор Савин сразу же обратил внимание, что лечение зубов под наркозом не показано проводить в последний триместр беременности, при наличии системных заболеваний в период декомпенсации.

Показания и противопоказания

Мы выяснили, что лечение зубов под наркозом уже набрало большую популярность. Но почему этот метод получил такое распространение? Как оказалось, у этого лечения есть масса преимуществ:

у пациентов отсутствует нервозность, зажатость, сильное напряжение непосредственно перед процедурой;

во время лечения человек не испытывает боли от местной анестезии и сильного эмоционального потрясения. Особенно это актуально для тех, кто сильно боится стоматологов, либо вовсе страдает от панических атак;

после процедуры удаления зубов под наркозом у пациентов не наблюдается сильных воспалительных процессов;

врачу во время лечения не мешает излишнее слюноотделение, поскольку под наркозом оно существенно снижается.

Также мы выяснили, что к проведению лечения зубов под наркозом существует ряд показаний:

очень сложные и объемные челюстно-лицевые операции;

одновременное удаление нескольких зубов;

сильный рвотный рефлекс;

низкий «болевой порог»;

аллергия на анестезию;

сильный страх;

невозможность обеспечить неподвижное положение пациента в кресле.

Что касается детской стоматологии под наркозом, то доктор Азмукаева пояснила, что показанием в этом случае является возраст ребенка, когда его еще нельзя уговорить на процедуру, сильный страх перед лечением и различные заболевания, такие как аутизм, ДЦП и синдром Дауна. Она добавила, что детям можно проводить лечение зубов под наркозом после полутора лет. Поэтому в случае с детьми наркоз применяется в основном, чтобы не испугать их, сберечь душевное состояние и уберечь от психологических травм.

Однако у такого лечения есть и противопоказания, которыми нельзя пренебрегать.

Абсолютными противопоказаниями являются:

вакцинация, проведенная за 2 недели до лечения;

очаги инфекции в организме;

заболевания дыхательной системы,

инсульт или инфаркт, перенесенный менее полугода назад;

эндокринные заболевания;

обостренная стадия астмы;

у взрослых пациентов — алкогольное или наркотическое опьянение;

среди относительных противопоказаний;

сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени и почек.

Нужно отнестись к этому пункту очень серьезно. Пациенты должны всегда рассказывать о проблемах со здоровьем своему врачу, ведь любое упущение может обернуться весьма трагичными последствиями, как для больного, так и для самого доктора.

Как проходит лечение зубов под наркозом

Наркоз может проводить исключительно врач-анестезиолог. Причем существует два разных способа подачи лекарственного средства:

ингаляционный;

внутривенный.

Препараты способны погрузить пациента в глубокий сон, чтобы во время лечения он не чувствовал боли. Время действия наркоза определяет врач, учитывая время необходимое для полного завершения операции, и конечно возраст пациента. Длительность наркоза и его глубина всегда напрямую зависит от длительности процедуры и ее травматичности.

Процедура производится натощак. Об этом врач всегда заблаговременно предупреждает пациентов.

«Непосредственно перед лечением необходимо соблюдать голодную паузу 6 часов и сухую 4 часа», — пояснила доктор Азмукаева.

В свою очередь доктор Савин обратил внимание, что в среднем лечение зубов под наркозом длится от одного до трех часов. Но бывает и такое, что операция продолжается и восемь часов, поэтому можно сказать, что каждый случай уникален.

Во время процедуры врач-анестезиолог наблюдает за состоянием пациента: постоянно осуществляет контроль жизнедеятельности каждого органа, измеряет давление, температуру тела, следит за пульсом, а также наблюдает за цветом кожи.

Как только лечение заканчивается, после прекращения подачи газа пациент просыпается через 10-15 минут. На протяжении последующих двух часов пациенту рекомендуется находиться под присмотром специалистов. Желательно, чтобы человека кто-то смог сопроводить до дома. Стоит обратить внимание, что вождение автомобиля в этот день не рекомендуется.