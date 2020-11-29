Стремившийся примирить все конфессии страны имам Кобин скончался в ЦАР

По сообщению источника, около восьми часов вечера в субботу Омар Кобин почувствовал боль в области сердца, после чего незамедлительно был доставлен в отделение неотложной помощи больницы общины, в которой он проживал. На момент прибытия имама в госпиталь, сотрудники приёмного покоя констатировали смерть.

В эту же ночь больницу посетили сразу несколько высокопоставленных деятелей Центральноафриканской Республики, чтобы воздать последние почести этому достойному человеку. Он служил не только своим прихожанам и единоверцам, но и всеми силами способствовал налаживанию мирного диалога в стране, которую совсем недавно разрывал межрелигиозный конфликт.

По словам первого вице-президента исламского совета ЦАР, за день до смерти, имам Омар Кобин Лайама провел совещание со своими подчинёнными, на котором обсудил подготовку парада в честь дня независимости страны 1 декабря 2020 года.

Имам Омар Кобин Лайама был одним из трёх ведущих представителей межконфессиональной платформы, которая была создана в ЦАР в 2014 году. Главной целью этой организации является объединение всех религиозных лидеров Центральноафриканской Республики с целью окончательного примирения всех враждующих конфессий.

Смерть имама Омара Кобина Лайамы является большой потерей не только для мусульманского сообщества ЦАР, но и для всей республики.