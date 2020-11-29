ЛНА ликвидировала пять тонн взрывчатки террористов ИГ в Сирте

Сирт, 29 ноября. Ливийская национальная армия (ЛНА) уничтожила пять тонн взрывчатки, принадлежащей террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Результаты операции озвучил командир взвода инженерных войск Оперативного штаба освобождения западного Сирта старший лейтенант Абд ас-Салам Джазви. По его словам, остатки взрывчатого вещества обнаружили в убежище экстремистов, которые контролировали населенный пункт почти четыре года.

Джазви заявил, что в целях безопасности удалось ликвидировать порядка 100 мин. Также силы ЛНА нашли флаги и книги запрещенной организации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бойцы 116-го батальона армии Халифы Хафтара устранили боевиков ИГ1 в районе города Сабха. В рамках антитеррористической операции они также арестовали члена экстремисткой группировки, который скрывался в Гудве.

1 Организация запрещена на территории РФ.