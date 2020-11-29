Финны требуют отставки правительства и выхода из Евросоюза

Несмотря на то, что Финляндия по результатам различных исследований является страной, жители которой наиболее довольны своей жизнью, сейчас ситуация меняется.

Происходит это по причине народного недовольства общей политикой Евросоюза, частью которого является граничащее с Россией государство. В острых политических вопросах Хельсинки всегда предпочитает держать нейтралитет, часто сопротивляясь откровенно русофобному настрою союзников.

Об истинных настроениях общества говорят проходящие сейчас в стране внутренние процессы. Так в воскресение, 29 ноября, недовольные политической ситуацию жители финской столицы решили выйти на улицы, чтобы высказать свое мнение.

Как сообщает РЕН ТВ, в протестной акции перед зданием парламента приняли участие несколько сотен человек. Они выступили с требованием отставки правительства и выхода страны из состава ЕС.

Данный митинг получил название Fixit, по аналогии с небезызвестным британским Brexit. Примечательно, что среди участников этой акции оказался и депутат Европарламента от партии «Истинные финны» Лаура Хухтасаари.

Как оказалось, основной причиной для протестов стало падение доходов граждан, которое обусловлено членством страны в Евросоюзе.

Примечательно, что акция народного недовольства осуществлялась в соответствии с финскими традициями: без происшествий и беспорядков, а также с соблюдением социальной дистанции, что контролировалось наблюдателями из состава городской полиции.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось об участившихся случаях незаконного перехода русско-финской границы выходцами из Латинской Америки.