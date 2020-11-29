Чиновник ПНС Ливии рассказал о растрате 100 млн динар на пропаганду в СМИ

Триполи, 29 ноября. Глава управления СМИ ПНС Ливии Мухаммад Байи рассказал о растрате государственных средств на пропагандистские телевизионные каналы.

Информационное агентство «Аль-Джамахирия», ссылаясь на Facebook-аккаунт журналиста, сообщает, что Правительство национального согласия за последние семь лет потратило порядка 100 миллионов динаров на финансирование телеканалов, транслирующих фейки. Среди них «Аль-Ахбария» и «Аль-Шабабия».

#أوج #سوشيال

في ظل تردي الأوضاع المعيشية للشعب.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية محمد بعيّو، يؤكد أن نحو 100 مليون دينار، تم إنفاقها خلال 7 سنوات على قنوات تليفزيونية وهمية مثل الإخبارية والشبابية. pic.twitter.com/FBlt0iyG7z — وكالة الجماهيرية العظمى للأنباء "أوج" (@jana1964ly) November 29, 2020

Мухаммад Байи добавил, что госсредства растрачены на фоне ухудшающихся условий жизни граждан Ливии.

Напомним, что глава управления СМИ продолжает кампанию против ПНС после ареста 21 октября текущего года. Группа вооруженных людей напала на журналиста и похитила его. Мухаммад Байи оказался в руках боевиков после его решения прекратить распространение вбросов в Сети против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сотрудники Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) осудили действия бандгрупп Правительства национального согласия и потребовали отпустить задержанных представителей СМИ.