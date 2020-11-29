Более 30 тысяч человек заразились коронавирусом в Турции за сутки

Анкара, 29 ноября. Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Турции превысило 30 тысяч человек за сутки, сообщает издание Hurriyet.

Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа опубликовал ежедневную статистику заражений в официальном Twitter-аккаунте. По новым данным, положительный тест на COVID-19 оказался у 30 103 граждан.

Также в публикации указано, что вследствие коронавируса на территории Турции за сутки скончались 182 человека, а статус тяжелобольных имеют почти пять тысяч пациентов.

Коджа назвал соблюдение карантинных мероприятий социальной обязанностью. Напомним, что в стране введен комендантский час и обязательный масочный режим. Однако медицинские эксперты утверждают, что правительство слишком поздно ввело ограничительные меры.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Минздрав Турции перешел на систему открытого тестирования. Тогда как ранее в официальных отчетах отражалось только количество госпитализированных больных, а не все случаи заражения COVID-19. После публикации реальных данных страна стала одной из самых зараженных в мире.