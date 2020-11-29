Байден может дать карт-бланш Японии по Курильским островам

Итоги президентских выборов в США могут отразиться на внешнеполитической стратегии таких союзнических для Вашингтона стран, как Япония. Об этом заявил российский политический эксперт, востоковед Николай Вавилов. В интервью информационному изданию «Украина.ру» он подробно рассказал, как возможный приход к власти в США Джо Байдена повлияет на политику Токио и отношение японских властей к России.

Николай Вавилов, в первую очередь, обратил внимание, что Япония уже на протяжение нескольких лет укрепляет свои позиции в регионе, а также проводит реформы, связанные с усилением Сил самообороны. Подобная геополитическая стратегия связана, в том числе и с позицией Токио о принадлежности Курильских островов.

По словам востоковеда, если президентский пост в США все-таки займет кандидат от Демократической партии Джо Байден, то это, в свою очередь, отразится и на отношениях Вашингтона и Токио. Американские власти фактически дадут Японии карт-бланш относительно Курильских островов, что приведет к резкой смене риторики японских властей в переговорах с Россией.

Токио, отстаивая свои права на «северные территории», может пойти на различные провокации в отношении России. Япония попытается оказать серьезное военно-политическое давление на Москву в попытках «отвоевать» российские территории.

Японские власти при подстрекательстве США могут усложнить отношения не только с Россией, но и Китаем. Токио, фактически став заложником Вашингтона, может решиться на агрессию против своих соседей. Однако такой план не увенчается успехом, поскольку Москва и Пекин обладают серьезными вооруженными силами в регионе, способными быстро и эффективно отразить любые угрозы со стороны Японии.

«Совместные учения наших флотов, отработка операции в Японском море показывают, что Россия и Китай будут выстраивать совместную позицию в отношении Японии», — резюмировал Вавилов.

Ранее журналисты издания обратили внимание, что Япония совершит большую ошибку, если бросит вызов России и Китаю, усилив свое военное влияние в регионе.