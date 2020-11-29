Суд Пенсильвании отменил прежнее решение по президентским выборам

Верховный суд Пенсильвании отменил постановление, ранее запретившее учет полученных по почте выборных бюллетеней. Из-за этого кандидат в президенты Джо Байден снова выбивается вперед.

Ранее судья Патрисия МакКаллоу приняла иск, авторы которого утверждали о недействительности заочного голосования в штате. Дело в том, что разрешивший голосовать дистанционного закон оказался противоречащим Конституции Пенсильвании. Из-за этого голоса жителей штата могли быть подсчитаны в нарушение существующих правил. Представители республиканской партии утверждали, что выборы могли оказаться сфальсифицированными. Вынесенное в связи с этим решение приостановило сертификацию спорных голосов для последующих разбирательств.

Теперь же Верховный суд отменил данный запрет. Генеральный прокурор штата, демократ Джош Шапиро, назвал решение суда «очередной победой демократии». Об этом сообщает американский новостной канал CP24.

Республиканцы требовали не учитывать 2,5 млн бюллетеней, которые пришли в избирательные комиссии по почте или же аннулировать результаты голосования в целом. В последнем случае по закону штата местный законодательный орган должен был избрать новых выборщиков, которым заново пришлось бы отдавать свои голоса за одного из кандидатов в президенты.



Отказ связали связан с истечением сроков оспаривания закона, принятого в 2019 году. Судья Дэвид Вехт заявил, что истцы не смогли привели доказательств мошенничества во время выборов и подсчета голосов. Кроме того, доводы о неконституционном характере избирательного процесса по почте он посчитал неубедительными.

Если бы республиканцы смогли убедить суд в своей правоте, то порядка 2,5 миллиона бюллетеней оказались бы выброшенными. Кроме того, был шанс аннулировать результаты выборов, чтобы передать определение кандидатуры главы государства на волю парламента.

Федеральное агентство новостей ранее также сообщало о реакции действующего президента США Дональда Трампа на итоги голосования. Он заявлял о подготовленности выборов и их фальсификации.

