Депутат Госдумы пожаловался на блокировку в западных соцсетях

Иностранные социальные сети блокируют патриотические ресурсы и пропускают антироссийские публикации, тем самым искажают информационную картину и вводят в заблуждение граждан России. Об этом в комментарии ФАН заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров.

24 ноября депутат Госдумы, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и первый заместитель председателя комитета Сергей Боярский внесли в Государственную думу законопроект, согласно которому за блокировку российского контента и вмешательство в информационную повестку на территории России иностранные интернет-ресурсы обязаны будут платить штрафы до 1 млн рублей, также возможны ограничение трафика иностранных платформ и их частичная и даже полная блокировка.

Евгений Федоров в беседе с ФАН рассказал, что полностью поддерживает законопроект, в том числе из-за того, что сам сталкивался с блокировкой.

«Закон разрабатывается нашими коллегами совместно с министерством связи. Я считаю, этот законопроект нам нужен. У меня есть личная заинтересованность в реализации проекта, потому что мой личный блог, как депутата Госдумы, YouTube блокировал неоднократно. Видеохостинг ссылался на то, что я нарушаю американское законодательство. С точки зрения YouTube, я должен подчиняться указаниям государственного департамента и другим органам США, занимая должность депутата Госдумы РФ. Мои материалы блокируются, несмотря на законодательно оговоренный статус о том, что ресурсы депутата не подлежат блокировке, потому что он таким образом доносит до избирателей свою позицию. Получается, это не только нарушение закона в сфере средств массовой информации, но и нарушение законов РФ о функционировании органов власти — фактически введение внешней цензуры на территории России. Она, в свою очередь, формирует политическое пространство, то есть создает общественное мнение», — сказал политик.

Также Федоров выразил недоумение насчет того, что YouTube и Facebook блокируют только патриотические публикации. К негативным, дезинформационным высказываниям о России западные платформы относятся нейтрально и даже позитивно, продвигая их в массы.

«Антироссийские ресурсы они не блокируют, а патриотические блокируют, тем самым искажают информационную картину и вводят в заблуждение российский народ. Это прямой, проводимый из-за рубежа, курс на территории России против российского государства и народа. Ни в одной стране это не допустимо. В том же Китае Facebook и YouTube запрещены именно по этой же причине», — подметил депутат.

Евгений Алексеевич отмечает, что западные соцсети — это инструмент иностранного политического влияния, который Соединенные Штаты используют в интересах своего государства. И с этим беспределом необходимо бороться путем введения строгих санкций.

«Они проводят недопустимую политику на территории России. Эта политика должна блокироваться либо браться под управление властями России, чтобы не было информационного искажения. Я считаю, в отношении того же YouTube недостаточно предусмотренных мер, штрафов, снижения трафика и так далее. Думаю, действовать нужно жестко: вести дело к его запрету на территории России и к передаче его ресурсов в распоряжение российского государства и предпринимателей. Нужно перехватывать управление этим ресурсом на территории России по политическим соображениям. Лучшим вариантом будет не закрытие видеохостинга, а его переконфискация: взятие под контроль без разрушения инфраструктуры под ноль», — объяснил Федоров.

В заключение депутат призвал граждан России с пониманием отнестись к необходимым мерам, заявив, что безопасный Рунет — это часть суверенитета нашего государства, от которого напрямую зависит уровень жизни россиян.

«Люди должны понимать, что это — часть нашего суверенитета: чем выше суверенитет, тем выше уровень жизни», — сказал политик.

Ранее эксперты журнала Forbes рассказали о законопроекте Госдумы РФ по противодействию цензуре западных компаний в Сети, в частности Youtube, Facebook и Twitter. По словам журналистов издания, разработанная законодательная инициатива стала ответным ударом по ограничениям, которые сайты применили в отношении российских СМИ. Они уверены в блокировке иностранных интернет-платформ на территории России.