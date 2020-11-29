В Томске из-за короткого замыкания загорелся автомобиль

Томск, 29 ноября. В Томске в микрорайоне Зеленые горки на парковке загорелся автомобиль, об этом сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях.

У автомобиля, которому уже более 15 лет загорелся моторный отсек, но очевидцы не растерялись и помогли хозяину потушить автомобиль.

«Владельца автомобиля лично не знаю, хоть и живем в одном доме. Машина сильно не пострадала. Пожарная машина приезжала и установила предварительную версию возгорания – короткое замыкание», – сообщила корреспонденту ФАН жительница микрорайона.

Короткое замыкание происходит из-за нарушения изоляции проводов или неправильного подключения дополнительного оборудования в штатную систему автомобиля.

Напомним, что в воскресенье в Томске произошло крупное возгорание жилого деревянного дома, в результате которого пострадало два человека.