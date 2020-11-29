Нойва-ду-Кордейру — бразильский город, населенный только женщинами

В небольшом бразильском городе Нойва-ду-Кордейру живет всего около 600 человек, он признан одним из самых интересных мест в мире. Уникальность его заключается в том, что населяют его только женщины.

Данное поселение было основано в 1891 году девушкой по имени Мария Сеньоринья де Лима. Она ушла от мужа, за которого ее заставили выйти замуж, и жители деревни с позором изгнали девушку, потому что очень плохо восприняли ее решение. После этого она смогла начать новую жизнь — Мария создала место, куда могли прийти другие женщины в поисках спасения.

Примечательно, что местное сообщество переживало и периоды мужского влияния. В какой-то период там жил священник, установивший свои правила: он запрещал слушать музыку, стричь волосы и заставлял носить соответствующую одежду. Ситуация в корне изменилась в 1995 году, после его смерти. Тогда женщины взяли власть в свои руки — и до сих пор руководят городом.

Как сообщает издание Milliyet, возраст местных жительниц варьируется от 20 до 35 лет. Женщины сами выполняют всю работу — от труда на фермах до городского планирования.

Населенный пункт является зоной, свободной от мужского влияния только на буднях: по выходным мужчин туда все-таки пускают. Дело в том, что многие из его жительниц замужем, а у некоторых даже есть дети. Все они живут и трудятся в поселениях по соседству.

Бразильянки признаются, что скучают по своим семьям и с нетерпением ждут встреч. Они даже помогают своим одиноким подругам найти мужей. При этом подчеркивается, что прибывающие для женитьбы мужчины должны строго соблюдать действующие там правила. Брачные церемонии и крещение детей женщины также проводят сами.

Все решения в Нойва-ду-Кордейру принимают исключительно женщины. Обитательницы общины придерживаются мнения, что сами они смогли организовать жизнь куда лучше, чем мужчины. Они убеждены, что успешности города удается добиться за счет того, что все споры там решаются не агрессией и силой, а переговорами и поиском компромисса.

Вместе они также занимаются распределением обязанностей, учитывая общие интересы. За счет этого в Нойва-ду-Кордейру отсутствует конкуренция, что помогает достижению общей гармонии.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о намерении властей Бразилии закупить в России крупную партию новой вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Минздрав южноамериканской страны намерен подписать соответствующий документ о намерениях.