Польша и Венгрия подталкивают Евросоюз к распаду

Евросоюз вновь находится на грани распада — теперь к этому его подталкивают Венгрия и Польша, отказывающиеся от ключевых идеалов международного объединения.

Авторитарность Будапешта и Варшавы и их отказ от принципа верховенства права ставит ЕС в тупик. Брюссель всеми силами пытается «обратить их в свою веру», что является обязательным условием для членства в блоке. Между тем, как сообщает издание Le Monde, добиться этого от недавних союзников оказалось не так-то просто.

Причиной острых разногласий стал «абсурдный компромисс, открытый для любого толкования» — так его охарактеризовали авторы издания. Дело в том, что еще летом 2020 года лидеры ЕС провели крупный саммит, на котором договорились о бюджете в размере 1 074 млрд евро. Это решение смогло на какое-то время утихомирить и примирить всех партнеров по экономическому союзу. При этом они договорились и о совместном использовании фондов, которое гарантирует стимулирующие экономику выплаты в размере 750 млрд евро.

Между тем, лидеры стран Восточной Европы, преимущественно Венгрии и Польши, за главным своим достижением на этом саммите посчитали «расплывчатость» требований ЕС к вопросам к соблюдению принципа верховенства права. Формулировки итогового документа собрания оказались весьма расплывчаты, что позволяет их легко обойти — такого мнения, по крайней мере, придерживаются в Варшаве и Будапеште.

Другие европейские лидеры, в то же время, придерживаются иного мнения и считают, что изложено там все достаточно четко. Несколько позже Европарламент решил уточнить спорные вопросы и прояснить ситуацию. Было оговорено, что выплата средств странам-союзникам будет производиться с применением единого «механизма». Он должен будет привязать осуществление траншей из европейских фондов к уважению СМИ, правосудия, оппозиционных сил и простых граждан. Это венгров с поляками не удовлетворило.

Таким образом, спустя всего четыре месяца Европа оказалась опять расколота. Этот тупик привел к тому, что теперь все переговоры необходимо вести заново — два члена команды сопротивляются положениям подписанного ранее договора.

Речь в данном случае о том, чтобы их правительства обязаны соблюдать статью №2 Договора о Европейском союзе. В ней проговаривается, что «Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам».

«Режимы» Венгрии и Польши на протяжении многих лет на призывы их к демократическому подходу отвечали осуждением и критикой в адрес Еврокомиссии, что происходит и теперь. Но самая большая проблема заключалась в том, что ранее ЕС не имел никаких инструментов для воздействия на отдельно взятых членов. Принятие в союз давало определенные привилегии, так что для наказания отдельного государства в случае его отхода от общей политики требовалось единогласное решение. То есть для того, чтобы выработать «иммунитет» от этого любая страна-участница должна найти себе всего одного союзника, который заблокирует весь процесс наказания. Польша и Венгрия, соответственно, стали друг для друга такими партнерами.

Впрочем, члены Европейского совета пока и не пытались идти на жесткое давление, поскольку полагали, что «неблаговидные» действия каждой из стран будут говорить сами за себя, дискредитируя их. Но ситуация развернулась так, что непротивление авторитарному подходу союзников стала причиной распространения венгерско-польской идеологии в другие страны.

Нелиберальные лидеры использовали в свою пользу основные проблемы Евросоюза: миграционный кризис, терроризм, недоверие к элитам, разочарование к демократии. Социальный вопрос стал отходить назад, уступая национальному.

Подводя итог разбору этой проблемы авторы издания Le Monde напомнили о «пророческих» словах профессора Даниэля Келемена из США. Эксперт отмечал, что Евросоюз сам идет в «авторитарную ловушку». Происходит это именно из-за отсутствия средств наказания своих же партнеров, позволяющих себе «недемократическое» поведение. Самым тревожным в этой ситуации является даже не то, что ЕС находится на грани распада, а распространение «авторитарного вируса» до самого центра — государств-основателей.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей политический аналитик Владимир Соловейчик раскрыл причины, по которым Венгрия и Польша отказываются выполнять последний ультиматум Евросоюза.

