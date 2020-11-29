Почему МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи

Киев, 29 ноября. Экономика Украины в настоящее время зависит от решений, принимаемых Международным валютным фондом (МВФ), однако его позиция с каждым днем все более ужесточается. Об этом корреспондентам издания RT сообщил источник из украинского Минфина.

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее сообщал о том, что МВФ отказал в экстренной финансовой помощи. Поясняя эту ситуацию, он отмечал, что представители фонда дали ему четко понять, что далее работа должна вестись только в рамках уже действующей программы.

«До конца года нового транша от МВФ, скорее всего, не будет, поэтому властями финансируются только самые обязательные расходы», — рассказал Марченко.

При этом он пояснил, что только по официальным данным Госказначейства дефицит украинского бюджета составляет свыше 100 млрд грн (3,5 млрд долларов). Киев рассчитывал получить эту сумму от западных кредиторов, однако ситуация сложилась не в его пользу.

Как считают эксперты, суть проблемы кроется в том, что руководство международного фонда разочаровано отсутствием успехов Киева в проведении реформ, особенно по вопросам борьбы с коррупцией.

Программа МВФ Emergency finаnce рассматривается как помощь какому-либо государству в экстренной ситуации. Для Украины же подобная помощь уже была выделена в избытке, что не привело к благотворным результатам из-за неразумных действий местных властей. В связи с этим иностранные финансовые организации более не рассматривают страну как благоприятный для инвестиций проект. Кроме того, с момента последнего транша прошло не так уж и много времени.

В июне советом директоров МВФ была утверждена программа «стендбай», которая подразумевала выделение пяти миллиардов долларов Украине в течение полуторалетнего срока. Предполагалось, что это должно помочь Киеву разобраться с проблемами, связанными с эпидемией COVID-19.

Первую часть этой суммы в размере 2,1 млрд долларов украинская сторона уже получила. Предполагалось, что до конца 2020 года будут произведены еще два крупных транша, однако из-за невыполнения Киевом условий выплаты были приостановлены.

Вопреки обещаниям президента Владимира Зеленского, недавние решения Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства оказались проблемой. Несмотря на обсуждение этого вопроса с представителями МВФ, западным инвесторам не хватило обещаний на уровне слов — они до сих пор ждут реальных действий. Из-за этого украинскому национальному лидеру даже пришлось поставить вопрос о полной «перезагрузке» Конституционного суда.

Но все это пока никак не помогло Киеву. В начале ноября 2020 года глава Минфина Украины сообщил прессе, что Международный валютный фонд теперь имеет возможность потребовать от страны досрочного погашения взятых кредитов, к чему страна пока не готова.

Ситуация в стране приблизилась к катастрофической: на Зеленского давят иностранные кредиторы, а государственные чиновники и олигархи, не готовые мириться с антикоррупционной политикой, вставляют ему палки в колеса. Кроме того, его президентский срок движется к завершению, что впоследствии грозит серьезными проблемами. Из-за этого еще больше страдает народ — дефицит бюджета чреват задержками зарплат бюджетников, отсутствием пенсионных выплат и иными финансовыми сложностями.

Источник издания RT из партии «Батькивщина» предположил, что из-за влияния местных олигархов руководство страны не сможет предпринять шагов, которые требует от него МВФ. Навязываемые западом антикоррупционные реформы оказались не так популярны, как иностранные вложения. Но теперь такая ситуация грозит скорым обострением кризиса и возможным дефолтом, который может начаться уже в грядущем 2021 году.

МВФ ставит Зеленского перед сложным выбором, ни одно из решений не обещает ему легкой жизни.

Ранее в материалах ФАН сообщалось об инициативах украинской власти по обмену военнопленными с Донбассом. Политический обозреватель Владимир Корнилов отметил, что Киев использует такие процедуры для высылки неугодных местному режиму людей за пределы страны.