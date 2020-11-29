Лигачеву 100 лет: Онищенко вспоминает, как предлагал водку автору сухого закона

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал ФАН, за что стоит уважать известного советского политика Егора Лигачева, которому 29 ноября исполнилось 100 лет. Узнать, как один из авторов сухого закона конца 1980-х, позже уволенный как враг перестройки, собирается отмечать столь солидный юбилей, корреспонденту ФАН не удалось — Егор Кузьмич оставил политическую деятельность в 2013 году, а в последнее время со СМИ практически не общается.

Немного истории

Делая этот материал, корреспондент ФАН, который хорошо помнит времена, когда имя Егора Лигачева не сходило со страниц СМИ и с экранов телевизоров, поинтересовался у молодых коллег, знают ли они такого политика. Увы, молодое поколение журналистов, если даже и слышало это имя, то, как правило, оно им ничего не говорит.

В советское время Егор Лигачев находился на вершинах власти, в середине 1980-х он был фактически вторым человеком в КПСС.

Он родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино Томской губернии (ныне Чулымский район Новосибирской области) в бедной крестьянской семье. Во время войны получил высшее образование, работал инженером авиазавода, политическую карьеру начал еще во времена Иосифа Сталина.

От секретаря обкома комсомола в Новосибирске через фактическое руководство Томской областью Лигачев дорос до высочайших постов в ЦК КПСС — партийном руководстве СССР. В конце 1983 года он был избран секретарем ЦК КПСС, в апреле 1985 года — членом Политбюро ЦК КПСС. При Михаиле Горбачеве, тогда главе КПСС, Лигачев был главным идеологом партии.

В конце 1980-х по Горбачев поручил Егору Лигачеву осуществлять антиалкогольную кампанию. В истории Лигачев остался как один из авторов горбачевского сухого закона. Однако уже через пару лет Егор Кузьмич был ославлен врагом перестройки и отправлен в отставку.

Именно Лигачеву принадлежит знаменитая фраза, обращенная к Борису Ельцину:

«Борис, ты не прав!»

После развала СССР Егор Лигачев вернулся к политической деятельности: он участвовал в создании КПРФ, был депутатом Госдумы от коммунистов. В 2000 году открывал заседание Госдумы. В быту, судя по воспоминаниям, был скромен, нередко на заседания парламента приезжал на метро, любил, когда его узнавали.

Геннадий Онищенко о Егоре Лигачеве

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который является последовательным сторонником антиалкогольных мер, считает, что методы, которыми эту политику проводили Михаил Горбачев и Егор Лигачев, принесли больше вреда, чем пользы.

«Когда я работал в Министерстве здравоохранения СССР, за Егором Кузьмичом Лигачевым закрепилось, что у него «Приемная №2» (то есть место второго в партии человека после Горбачева. — Прим. ФАН), — вспоминает Онищенко. — Наиболее ярко Лигачев проявил себя, когда в конце 1980-х в СССР началась борьба с алкоголизмом и появился горбачевский сухой закон. Это была сабельная кавалерийская атака — когда одномоментно попытались запретить вообще все. Но в такой стране, как Россия, которую триста лет назад подсадил на водку Петр I, по сути хорошее дело из-за спешки и непродуманности превратилось в гротеск».

По словам Онищенко, дошло даже до того, что тогда начали массово закрывать стекольные заводы по производству бутылок.

«Естественно, вся эта кампания захлебнулась, — говорит собеседник ФАН. — Все это проходило около двух лет и сыграло огромную роль в дестабилизации политической обстановки в стране. Кроме того, не надо забывать, что многие региональные бюджеты были напрямую завязаны на живые деньги от продажи алкоголя. Да, были и положительные моменты: например, резко упала смертность из-за причин, связанных с алкоголем. Но после отмены сухого закона смертность вернулась на прежний уровень, да и другие отдаленные последствия были тяжелые».

Когда Егор Лигачев вновь вернулся в политику и стал депутатом Госдумы от КПРФ, Геннадий Онищенко с ним часто общался.

«С Егором Кузьмичом, когда он был депутатом Госдумы от КПРФ, мы общались и сотрудничали по разным вопросам, — вспоминает Онищенко. — Помню, он пришел как-то ко мне, мы что-то обсудили, и я решил его чем-то порадовать. А у меня тогда был алкоголь в подарочных упаковках, который нам часто приносили. В то время алкоголь иногда ценился даже выше денег. Вот я и говорю Егору Кузьмичу: «Знаю ваше отношение к этому, но возьмите, мало ли, пригодится». Он на меня посмотрел строго, сделал паузу и с юмором ответил: «Хорошо, возьму в фонд партии». Это естественно была шутка, при помощи которой он нашел выход из положения».

По словам Геннадия Онищенко, Егор Лигачев, один из долгожителей в политике, несмотря на всю критику, заслуживает уважения.