Второй энергоблок запустили на ливийском месторождении Аль-Истикляль

Сирт, 29 ноября. Нефтегазовая компания Sirte Oil and Gas Manufacturing Company запустила второй производственный блок на газовом месторождении Аль-Истикляль в Ливии, пишет издание Alwasat.

Руководство предприятия заявило, что оборудование простаивало последние три года. За это время инженеры и рабочие сумели провести капитальный ремонт и техническое обслуживание установки.

Компания Sirte Oil and Gas в настоящий момент планирует остановить первый блок, который работал бесперебойно с 2017 года. Группа специалистов проверит его состояние.

Сотрудники предприятия уточнили, что каждая из установок очищает природный газ от примесей и конденсата. Готовый продукт поступает на электростанцию в Сирт, которая обеспечивает город энергией.

Ранее ФАН сообщал, что ливийская компания Sirte Oil возобновила производство метанола после десятимесячного простоя.