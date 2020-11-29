Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, отразились на всех сферах жизнедеятельности. В особенности, как об этом свидетельствуют многочисленные СМИ, коронавирус ударил по артистам. Звезды вынуждены бедствовать и уповать на поддержку государства, так как именно они, как оказалось, являются самой незащищенной прослойкой населения. ФАН составил список знаменитостей, кто публично высказывался о своем плачевном финансовом положении и открыто просил о помощи.

Лев Лещенко

Шумиха вокруг бедственного положения артистов возникла на почве заявления советского и российского эстрадного певца Льва Лещенко в одном из интервью. Именно он впервые упомянул о том, что из-за введения коронавирусных ограничений сильно пострадали артисты негосударственных культурных учреждений. По словам исполнителя, они понесли «огромные убытки». Тысячи сотрудников развлекательной сферы бедствуют.

Артист подчеркнул, что с материальными трудностями столкнулись представители именно внебюджетной сферы. Он уверен, что артистам этой категории необходима помощь. Однако сам певец отметил, что находится в «прекрасном положении». Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие концертов, артисты продолжают платить налоги.

Иосиф Пригожин

Льва Лещенко поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он интерпретировал слова артиста в более глобальную форму, окунув в плачевное положение всех звезд, в том числе и себя. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже предложил скинуться на еду продюсеру.

Так, Пригожин назвал финансовое положение российских артистов «чудовищным». Из-за пандемии коронавируса представители отечественного шоу-бизнеса оказались без заработка и теперь вынуждены жить на имеющиеся накопления. И это при том, что у 63% россиян нет возможности откладывать деньги на черный день.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — заявил Пригожин.

Валерий Меладзе

Одним из самых «пострадавших» артистов в стране из-за коронавируса по праву можно считать певца Валерия Меладзе. Он не единожды высказывался о плачевном положении российских звезд. Что уж говорить о его призыве к артистам бойкотировать съемки «новогодних огоньков». Этот клич принес ему невероятную антипопулярность, которой он и сам теперь не рад. Кроме того, благодаря этому он возглавил топ-5 российских звезд, которых не хотят видеть зрители на телеэкранах в новогоднюю ночь.

Музыкант до сих пор недоумевает, почему на сферу развлечений никто не обращает внимания, ведь артисты таким важным делом занимаются.

Елена Воробей

Видимо от «нищеты» так сперло дыхание, что рассудок артистов начал мутнеть, а мысли путаться. Так, участница юмористической программы «Аншлаг», пародистка Елена Воробей попросила государство предоставить артистам льготы на продукты питания и товары первой необходимости. Видите ли, у артистки нет денег, чтобы помогать своим родственникам и платить за жилплощадь.

В своем Instagram она написала, что знаменитости из-за пандемии оказались на грани выживания. При том, что в 11 регионах России 20% граждан живут за чертой бедности, то есть имеют доходы ниже прожиточного минимума, а он нынче составил 10 609 рублей в месяц. Кому нечем платить за жилплощадь — вопрос открытый.

Александр Фадеев (Данко)

Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, назвал 2020 год одним из сложнейших периодов в жизни. Как отметила его нынешняя возлюбленная, диджей и дизайнер Мария Силуянова, трудности возникли из-за отмены мероприятий и отсутствия возможности заработка.

Певец пережил сложный бракоразводный процесс с моделью Натальей Устюменко. Экс-супруга Данко потребовала ежемесячных алиментов в размере 50 тысяч рублей на совместных с артистом детей, однако суд удовлетворил выплаты в 35 тысяч, что показалось для певца суммой неподъемной. Однако приобрести двухэтажный дом в Ялте он таки смог.

А в одном из интервью певец даже бросил: «Выживаем, как можем!» Осталось лишь добавить джингл из «Ералаша»: «Пара-пара-пам!»

На фоне публичных заявлений артистов свое негодование в их адрес высказал поэт Илья Резник.

Его возмутили просьбы знаменитостей оказать им государственную помощь, так как все знают, сколько звезды зарабатывали до пандемии и какое имущество приобретали. Знаменитый песенник посоветовал «нуждающимся» продать элитную недвижимость.