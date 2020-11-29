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Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

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Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, отразились на всех сферах жизнедеятельности. В особенности, как об этом свидетельствуют многочисленные СМИ, коронавирус ударил по артистам. Звезды вынуждены бедствовать и уповать на поддержку государства, так как именно они, как оказалось, являются самой незащищенной прослойкой населения. ФАН составил список знаменитостей, кто публично высказывался о своем плачевном финансовом положении и открыто просил о помощи.

Лев Лещенко

Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Шумиха вокруг бедственного положения артистов возникла на почве заявления советского и российского эстрадного певца Льва Лещенко в одном из интервью. Именно он впервые упомянул о том, что из-за введения коронавирусных ограничений сильно пострадали артисты негосударственных культурных учреждений. По словам исполнителя, они понесли «огромные убытки». Тысячи сотрудников развлекательной сферы бедствуют.

Артист подчеркнул, что с материальными трудностями столкнулись представители именно внебюджетной сферы. Он уверен, что артистам этой категории необходима помощь. Однако сам певец отметил, что находится в «прекрасном положении». Кроме того, он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие концертов, артисты продолжают платить налоги.      

Иосиф Пригожин

Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Льва Лещенко поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он интерпретировал слова артиста в более глобальную форму, окунув в плачевное положение всех звезд, в том числе и себя. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже предложил скинуться на еду продюсеру.

Так, Пригожин назвал финансовое положение российских артистов «чудовищным». Из-за пандемии коронавируса представители отечественного шоу-бизнеса оказались без заработка и теперь вынуждены жить на имеющиеся накопления. И это при том, что у 63% россиян нет возможности откладывать деньги на черный день.

«Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», — заявил Пригожин.

Валерий Меладзе

Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Одним из самых «пострадавших» артистов в стране из-за коронавируса по праву можно считать певца Валерия Меладзе. Он не единожды высказывался о плачевном положении российских звезд. Что уж говорить о его призыве к артистам бойкотировать съемки «новогодних огоньков». Этот клич принес ему невероятную антипопулярность, которой он и сам теперь не рад. Кроме того, благодаря этому он возглавил топ-5 российских звезд, которых не хотят видеть зрители на телеэкранах в новогоднюю ночь.

Музыкант до сих пор недоумевает, почему на сферу развлечений никто не обращает внимания, ведь артисты таким важным делом занимаются. 

Елена Воробей

Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Видимо от «нищеты» так сперло дыхание, что рассудок артистов начал мутнеть, а мысли путаться. Так, участница юмористической программы «Аншлаг», пародистка Елена Воробей попросила государство предоставить артистам льготы на продукты питания и товары первой необходимости. Видите ли, у артистки нет денег, чтобы помогать своим родственникам и платить за жилплощадь.

В своем Instagram она написала, что знаменитости из-за пандемии оказались на грани выживания. При том, что в 11 регионах России 20% граждан живут за чертой бедности, то есть имеют доходы ниже прожиточного минимума, а он нынче составил 10 609 рублей в месяц. Кому нечем платить за жилплощадь — вопрос открытый.

Александр Фадеев (Данко)

Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Певец Александр Фадеев, более известный как Данко, назвал 2020 год одним из сложнейших периодов в жизни. Как отметила его нынешняя возлюбленная, диджей и дизайнер Мария Силуянова, трудности возникли из-за отмены мероприятий и отсутствия возможности заработка.

Певец пережил сложный бракоразводный процесс с моделью Натальей Устюменко. Экс-супруга Данко потребовала ежемесячных алиментов в размере 50 тысяч рублей на совместных с артистом детей, однако суд удовлетворил выплаты в 35 тысяч, что показалось для певца суммой неподъемной. Однако приобрести двухэтажный дом в Ялте он таки смог.  

А в одном из интервью певец даже бросил: «Выживаем, как можем!» Осталось лишь добавить джингл из «Ералаша»: «Пара-пара-пам!»

На фоне публичных заявлений артистов свое негодование в их адрес высказал поэт Илья Резник.

Топ-5 российских звезд, сильнее всех «пострадавших» во время пандемии

Его возмутили просьбы знаменитостей оказать им государственную помощь, так как все знают, сколько звезды зарабатывали до пандемии и какое имущество приобретали. Знаменитый песенник посоветовал «нуждающимся» продать элитную недвижимость.

«Можно продать квартирку или особнячок на Лазурном берегу. Или в Москве. Или в Подмосковье, на Рублевке. Недорого, со скидкой, и жить на эти деньги», — рекомендовал Резник.

Источник: Федеральное агентство новостей
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