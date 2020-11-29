Террористы «Джейш аль-Изза» в Сирии начали вербовать 14-летних детей

Идлиб, 29 ноября. Руководство террористической организации «Джейш аль-Изза» объявило о снижении возрастного ценза для вступления в ряды вооруженной группировки. Теперь ее членами могут стать дети возрастом старше 14 лет. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Jaysh al-Izza has lowered their minimum age of recruitment to 14 https://t.co/ilmvLlchjh — @syria_map (@syria_map) November 28, 2020

Несовершеннолетние молодые люди являются одной из приоритетных целей для вербовщиков различных террористических формирований, в том числе «Джейш аль-Изза». Из-за доверчивости дети охотно верят в пропагандистские штампы радикальных исламских проповедников. Также они редко идут против командиров группировки, просто выполняя приказы. Кроме этого, гибель малолетних экстремистов в ходе сражений позволяет медиактивистам террористов обвинять правительственные силы в якобы убийстве мирных граждан.

Сама террористическая группировка «Джейш аль-Изза» еще несколько лет назад была одной из сильнейших на территории Идлибской зоны деэскалации. Однако в ходе операции Сирийской Арабской Армии (САА) «Идлибский рассвет» в 2019 году она потеряла значительную часть своего состава и покинула северную часть провинции Хама. Также более 500 человек перешли в протурецкую группировку «Джабхат Ватания лил-Тахрир» из-за роста среди боевиков радикальных настроений.

В последнее время группировка «Джейш аль-Изза» вновь усилила свои позиции на севере Сирии. Медиактивисты террористов регулярно публикуют информацию о выпуске новых рекрутов из тренировочных лагерей. Один из таких был обнаружен в конце ноября в провинции Идлиб в двух км от границы с Турцией. Он расположен недалеко от погранперехода Кяфр Лусин, который турецкие военнослужащие используют для поставок военной техники и снаряжения в арабскую республику.

Усиление террористов стало возможным благодаря значительной финансовой помощи, которую группировке оказали спецслужбы Турции и Катара. Весной 2020 года они встретились с главарем «Джейш Аль-Изза» Джамилем ас-Салехом в Идлибе, передав ему два миллиона долларов США на обучение новых боевиков и ведение борьбы с правительственными силами Сирии.