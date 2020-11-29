ФСБ и ученые в Дагестане опубликовали список жертв политических репрессий

Махачкала, 29 ноября. В Дагестане издали книгу памяти жертв политических репрессий XX века. Как сообщили в республиканском федеральном исследовательском центре РАН, издание охватывает период с 1919 по 1980 годы и рассказывает о 8659 репрессированных и впоследствии реабилитированных гражданах.

По словам составителя книги, директора института истории, археологии и этнографии исследовательского центра Махача Мусаева, сведения для публикации были предоставлены региональным управлением ФСБ.

«Основная техническая работа была проведена ими. Как мне удалось узнать, она проводилась в течение двух лет. На следующем этапе подключился я с научно-методологической поддержкой», – уточнил ученый.

Мусаев отметил, что были изучены уголовные дела, находящиеся в архиве службы безопасности. В книге приводятся имена, места и даты рождения пострадавших, а также даты ареста, приговора и реабилитации граждан.

«В подавляющем большинстве люди были осуждены по статьям о государственных, контрреволюционных преступлениях, преступлениях против порядка управления в СССР», – рассказали в научном центре.

Изучение представленных органом безопасности уголовных дел показало, что они подкреплялись следственными действиями.

«Следует отметить, что следствие проводилось…велись протоколы допросов и обысков, свидетельских показаний, имелись вещественные доказательства и другие элементы следственных действий», – обратили внимание в центре.

Махач Мусаев рассказал, что в книге встречаются и довольно интересные случаи, когда одного человека могли репрессировать и реабилитировать несколько раз.

«Есть люди, которые трижды были репрессированы и трижды были реабилитированы. Это, конечно, поражает. Причем таких не один, не два человека, а с десяток. Это то, что я сам лично видел. Есть также люди преклонного возраста, за 80 лет, которые были репрессированы», – рассказал составитель сборника.

Отметим, что ранее в Дагестане уже предпринимались попытки публикации материалов о репрессированных. В 1996 году был издан сборник документов и материалов «Репрессии 30-х годов в Дагестане», а в 2015 году – книга памяти жертв политических репрессий, охватившая период с 1920-х до 1950-х годов. При этом до сих пор неизвестно точное количество репрессированных дагестанцев.

По словам Мусаева, считается, что из Дагестана было репрессировано около 15 тыс. человек, 4 тыс. из которых еще не реабилитированы. Но, как добавил директор института, эти цифры примерные, и расхождения могут быть значительными.