День матери 2020: история, значение, поздравление от Геннадия Онищенко

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поздравил россиянок с Днем матери, который в этом году отмечается в России 29 ноября. По словам парламентария, именно женщина-мать отвечает за благополучие семьи, а значит, за процветание и развитие страны.

Онищенко рассказал, что в День матери по традиции принято чествовать матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня 8 марта, когда поздравляют всех девочек, девушек, женщин, бабушек и т. д. По словам парламентария, традиция чествовать матерей появилась в нашей стране очень давно, еще во времена Российской империи.

«День матери в Российской империи впервые широко отметили в 1915 году по предложению скаутов, юных разведчиков. Тогда праздник отмечался 1 декабря, — рассказал Онищенко. — В современной России этот праздник возродился в 1998 году по инициативе комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи».

С тех пор в России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября, рассказал Онищенко. Но на самом деле человечество чествует женщин-матерей с древнейших времен, такие праздники были еще в Древней Греции и Древнем Риме, роль семьи была очень высока и в России, напомнил парламентарий.

«Женщина-мать — это берегиня, хранительница нравственных устоев и семейных ценностей. А от благополучия семьи зависит сила, благополучие и развитие страны, — подчеркивает собеседник ФАН. — В нашей российской традиции семья — это основа всего, так повелось с давних времен».

В День матери Геннадий Онищенко обратился непосредственно к российским женщинам, которые растят или уже вырастили детей, и к тем, кто ожидает рождения ребенка.

«В этот светлый день желаю женщинам-матерям здоровья и благополучия, прошу вас беречь нашу российскую семью, а значит, наше государство. Есть поговорка: «Мужчина воспитывает мальчика-воина, а женщина воспитывает нацию». Это правильно. От того, какими вырастут дети, зависит процветание страны. Как известно, основная работа по воспитанию детей ложится на плечи женщины. Роль женщины-матери первостепенна и уникальна, и мы это ценим. Счастья вам, дорогие мамы. Пусть хранит вас бог в здравии, а вы храните нашу богодарованную, боголюбивую и богохранимую страну. Мы все очень на вас надеемся», — поздравил россиянок Геннадий Онищенко.

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