Сергей Шойгу написал «Географический диктант» на закрытой площадке РГО

Москва, 29 ноября. Масштабная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» официально стартовала в России. В 12:00 по московскому времени на закрытой площадке РГО географический тест прошел президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Вместе с ним диктант написали и представители СМИ, в том числе корреспондент ФАН. В этом году Федеральное агентство новостей — информационный партнер просветительской акции.

Центральная площадка «Географического диктанта» открылась на базе московской штаб-квартиры Русского географического общества. В связи с эпидемиологической обстановкой большинство участников в этом году написали диктант дистанционно — до 5000 человек проходили его по индивидуальной ссылке от организаторов. В очной версии диктант модерировала Яна Чурикова, вопросы озвучивали музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, тревел-телеведущий канала «Моя планета» Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.

«Мы давно мечтали о том, чтобы наш диктант вышел за пределы страны», — сказал Сергей Шойгу, перечисляя страны, которые в этом году присоединились к диктанту.

По словам президента РГО, каждый раз, оценивая результаты диктанта, организаторы отмечают, что в России все лучше знают географию страны, а также больше людей в мире узнают про РФ.

«Надеюсь, мы сегодня выполним не только требования Роспотребнадзора, но и проверим свои знания», — отметил Сергей Шойгу.

В этом году «Географический диктант» пишут на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» в Певеке, на базе заповедника «Командорский» Камчатского края и даже в поездах: задания диктанта предложили пассажирам поездов «Стриж» на маршрутах №703 Нижний Новгород — Москва и №704 Москва — Нижний Новгород.

В этом году Русское географическое общество впервые провело масштабный народный конкурс «Напиши вопрос для Географического диктанта». Участники от девяти до 83 лет из России и зарубежья прислали 430 заданий, из них выбрали 18 наиболее интересных и включили в бланки. Весь тест по географии от РГО состоит из 40 вопросов — 10 простых и 30 более сложных, требующих логики и смекалки.

Основную часть заданий в этом году разработал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Участники конкурса должны были придумать вопросы, посвященные общей географии и России. Зарубежные территории могли появляться в вопросах только в связке с Россией.

Особенно приветствовались юбилейные даты 2020 года: 175-летие Русского географического общества, 200-летие открытия Антарктиды, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и роль географов в достижении Победы.

Ранее ФАН подробно рассказывал о вопросах диктанта.

После проведения очной версии запускается онлайн-вариант: с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря диктант можно написать на сайте РГО на 11 языках. Свои результаты участники увидят сразу после завершения теста.