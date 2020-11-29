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Сергей Шойгу написал «Географический диктант» на закрытой площадке РГО

Сергей Шойгу написал «Географический диктант» на закрытой площадке РГО

Москва, 29 ноября. Масштабная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант» официально стартовала в России. В 12:00 по московскому времени на закрытой площадке РГО географический тест прошел президент Русского географического общества Сергей Шойгу. Вместе с ним диктант написали и представители СМИ, в том числе корреспондент ФАН. В этом году Федеральное агентство новостей — информационный партнер просветительской акции.

Центральная площадка «Географического диктанта» открылась на базе московской штаб-квартиры Русского географического общества. В связи с эпидемиологической обстановкой большинство участников в этом году написали диктант дистанционно — до 5000 человек проходили его по индивидуальной ссылке от организаторов. В очной версии диктант модерировала Яна Чурикова, вопросы озвучивали музыкант, народный артист России Николай Расторгуев, тревел-телеведущий канала «Моя планета» Антон Зайцев и киноактриса Агния Дитковските.

«Мы давно мечтали о том, чтобы наш диктант вышел за пределы страны», — сказал Сергей Шойгу, перечисляя страны, которые в этом году присоединились к диктанту.

По словам президента РГО, каждый раз, оценивая результаты диктанта, организаторы отмечают, что в России все лучше знают географию страны, а также больше людей в мире узнают про РФ.

Сергей Шойгу написал «Географический диктант» на закрытой площадке РГО

«Надеюсь, мы сегодня выполним не только требования Роспотребнадзора, но и проверим свои знания», — отметил Сергей Шойгу.

В этом году «Географический диктант» пишут на плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов» в Певеке, на базе заповедника «Командорский» Камчатского края и даже в поездах: задания диктанта предложили пассажирам поездов «Стриж» на маршрутах №703 Нижний Новгород — Москва и №704 Москва — Нижний Новгород.

В этом году Русское географическое общество впервые провело масштабный народный конкурс «Напиши вопрос для Географического диктанта». Участники от девяти до 83 лет из России и зарубежья прислали 430 заданий, из них выбрали 18 наиболее интересных и включили в бланки. Весь тест по географии от РГО состоит из 40 вопросов — 10 простых и 30 более сложных, требующих логики и смекалки.

Основную часть заданий в этом году разработал игрок интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладатель «Хрустальной совы» Ровшан Аскеров. Участники конкурса должны были придумать вопросы, посвященные общей географии и России. Зарубежные территории могли появляться в вопросах только в связке с Россией.

Сергей Шойгу написал «Географический диктант» на закрытой площадке РГО

Особенно приветствовались юбилейные даты 2020 года: 175-летие Русского географического общества, 200-летие открытия Антарктиды, 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и роль географов в достижении Победы.

Ранее ФАН подробно рассказывал о вопросах диктанта.

После проведения очной версии запускается онлайн-вариант: с 14:00 29 ноября до 14:00 6 декабря диктант можно написать на сайте РГО на 11 языках. Свои результаты участники увидят сразу после завершения теста.

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