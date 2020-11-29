Рар пояснил, как предписание США для Deutsche Bank «вызовет ужас в ФРГ»

Рекомендации американских властей к Deutsche Bank могут грозить для бизнеса Германии серьезными последствиями. К такому выводу пришел известный немецкий политолог Александр Рар, комментируя ситуацию, которая сложилась на фоне экономического противостояния между Вашингтоном и Берлином. В интервью информационному изданию «Взгляд» Рар объяснил, чем грозят подобные требования США к немецкому банку, а также рассказал о непростой ситуации, в которой оказались власти ФРГ.

Напомним, что ранее представители властей США, назначенные департаментом финансовых служб штата Нью-Йорк, обратились к руководству Deutsche Bank с определенными рекомендациями. В документе содержались требования, согласно которым финансовая организация должна отказаться от своих планов по расширению бизнеса в России и сотрудничеству с российскими компаниями.

Александр Рар, комментируя ситуацию, в которой оказался Deutsche Bank, заметил, что рекомендации со стороны представителей США могут грозить для немецкого бизнеса серьезными последствиями. Вашингтон в очередной раз использует против Берлина экономические рычаги, с помощью которых пытается полностью разрушить сотрудничество ФРГ и России.

Политический эксперт объяснил, почему антироссийское предписание США для Deutsche Bank «вызовет ужас в Германии». Такие меры со стороны Вашингтона способны привести к тому, что немецкая организация попросту полностью потеряет российский рынок. Берлин же, в свою очередь, не способен решить эту серьезную проблему, поскольку не может справиться с экономическим давлением США.

«В последние годы деятельность Deutsche Bank в России значительно уменьшилась. Но если банк окончательно потеряет российский рынок – для него это станет катастрофой. Вернуться обратно он уже не сможет», — резюмировал политолог.

Ранее Александр Рар объяснил, как реализация «Северного потока – 2» может отразиться на отношениях между Европейским союзом и США. Он заметил, что Джо Байден может использовать этот энергетический проект в своих целях.