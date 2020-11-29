Турция планирует перебросить в Ливию шесть истребителей F-16

Триполи, 29 ноября. Турция передала Правительству национального согласия (ПНС) Ливии несколько ударных вертолетов, а также собирается отправить истребители F-16, сообщили источники в социальных сетях.

Новостной Twitter-аккаунт ссылается на военного аналитика Бабака Тагвая. По его данным, машины доставили на авиабазу Аль-Ватыя. В ближайшее время планируется переброска шести истребителей.

Ранее веб-сервис FlightRadar24 зафиксировал в воздушном пространстве Ливии три военно-транспортных бортов Airbus A400M. Федеральное агентство новостей сообщало, что Турция перебрасывает военную технику и иностранных наемников для усиления ПНС.