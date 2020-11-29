День матери: кто из звезд стал мамой в 2020 году

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается самый сердечный и теплый праздник — День матери. Мама, как поется в песне, самое важное слово в каждой судьбе. ФАН рассказывает, о звездных женщинах, которые стали счастливыми мамами в 2020 году.

Елена Подкаминская

Актриса театра и кино 40-летняя Елена Подкаминская 21 февраля в третий раз стала мамой. Новость о рождении малыша стала настоящей неожиданностью для поклонников звезды телесериала «Кухня», так как актриса тщательно скрывала свою беременность. У Елены и ее супруга Дениса Гущина, помимо маленького сына, есть еще общая наследница, которая появилась на свет в 2017 году. От первого брака с бизнесменом Александром Пляцевым Подкаминская воспитывает десятилетнюю дочь.

Наталья Подольская

Певица, участница «Фабрики звезд-5» Наталья Подольская и певец Владимир Пресняков-младший в октябре стали родителями во второй раз. В последние месяцы беременности звездная мама в личном аккаунте в Instagram подробно описывала свое самочувствие и активно делилась фотографиями с округлившимся животиком. Наталья не скрывала, что хотела девочку, но родился второй сын. Старшему мальчику звездной пары Арсению летом исполнилось уже пять лет. Сейчас певица наслаждается материнством и декретным отпуском, но в скором времени планирует приступить к работе.

Анна Курникова

Одна из самых красивых российских теннисисток Анна Курникова в январе этого года родила своему возлюбленному — испанскому певцу, обладателю «Грэмми» Энрике Иглесиасу — дочь Мэри. У пары уже есть двое детей — близнецы Николас и Люси, появившиеся на свет в 2017 году. Знаменитости познакомились в далеком 2001 году, когда Анна снималась в клипе у самого популярного представителя латиноамериканской музыки. С первого взгляда Курникова не приглянулась Иглесиасу — он не хотел сниматься с ней, но затем молодую пару стали часто замечать вместе.

Ольга Зуева

Российская и американская актриса 33-летняя Ольга Зуева впервые стала мамой в отношениях с актером Данилой Козловским. Девочка появилась на свет в США. Звездная пара тщательно скрывала радостную новость и никак не комментировала произошедшее даже после рождения малышки. Зуева и Козловский встречаются уже пять лет. Знаменитости не любят выставлять свои отношения на всеобщее обозрение, а к вопросам о возможной свадьбе относятся негативно и воспринимают их в штыки.

Юлия Липницкая

Юная звезда фигурного катания, блиставшая на Олимпиаде в Сочи в 15-летнем возрасте, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая впервые стала мамой в июне. 22-летняя Липницкая состоит в отношениях с 23-летним экс-фигуристом Владиславом Тарасенко, с которым она много лет назад познакомилась на катке. Юлия и Влад признавались, что сами хотели сообщить поклонникам о приятном известии, но источник из окружения пары сообщил о новости раньше задуманного срока.

Александра Бортич

Александра Бортич, 26-летняя актриса, звезда нашумевшей комедии «Холоп», стала мамой в августе этого года. Александра и ее молодой человек, 32-летний владелец школы ораторского мастерства Евгений Савельев, живут вместе уже два года. По слухам, пара успела сыграть свадьбу до пандемии. Сама Бортич ведет довольно закрытый образ жизни и распространяться о личном не любит.

Оксана Самойлова

Блогер и модель Оксана Самойлова, супруга скандального рэпера Джигана, 18 февраля родила четвертого ребенка — долгожданного мальчика. Малыш появился на свет в американском роддоме в Майами, куда Оксана переехала с супругом. Самойлова призналась, что родила мальчика путем кесарева сечения, как и своих старших детей. У Оксаны и Джигана есть три очаровательных дочери, старшей из которых в этом году исполнилось девять лет.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Челябинске включат праздничную инсталляцию ко Дню матери. Она украсит крупнейшие улицы города. Таким образом жителям Челябинска напомнят о самом светлом и добром празднике.