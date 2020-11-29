Гаспарян резко отреагировал на планы ФРГ говорить с Россией с позиции силы

Военный историк, писатель, видеоблогер Армен Гаспарян эмоционально отреагировал на заявление главы Минобороны Германии о необходимости разговаривать с Россией с позиции силы. Ранее на заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова напомнила тем, кто в Берлине планирует разговаривать с Москвой с позиции силы, что сама Германия давно и прочно находится в позиции страны, полностью зависимой в военном плане от США.

Несколько дней назад министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, призвала вести с РФ переговоры о разоружении с позиции силы.

«Это всегда была хорошая позиция германской внешней политики», — заявила она.

«Германия до сих пор находится в очень интересной позиции — «зависимой страны в сфере безопасности», — отметила Захарова в своем ответе, который она разместила в Facebook. — Цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США».

Комментируя ФАН заявление главы Минобороны Германии, военный историк, писатель, видеоблогер Армен Гаспарян не стеснялся в выражениях.

«Погуглите биографию этой удивительной женщины, и вам все станет ясно! — эмоционально отметил эксперт. — Что, теперь каждый чих комментировать?! Она хочет поговорить с позиции силы, пусть приезжает и разговаривает! Хочет — на Курской дуге, хочет — в Сталинграде, хочет — под Москвой (места важнейших сражений Великой Отечественной войны, где нацистская Германия потерпела сокрушительные поражения. — Прим. ФАН). Уже предыдущее поколение поговорило! Да наплевать, что она там сказала!»

На замечание корреспондента ФАН, что какое-то время Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассматривалась как возможная замена Ангелы Меркель на должности канцлера ФРГ, Гаспарян ответил, что все же она не стала заменой Меркель, и это говорит о многом.

«Если она не стала заменой Меркель, это анамнез и диагноз, — продолжил Армен Гаспарян. — А наши продолжают сублимацию вокруг каждого европейского чиха. Евродепутат сказал, европолитик прокомментировал, министр высказался… Какая разница, что они говорят?! Выйдите на улицу и спросите: кого парит мнение Крамп-Карренбауэр? Если вы найдете хотя бы пятерых из тысячи, наверно, только в этом случае будет о чем разговаривать».

Ранее слова главы оборонного ведомства ФРГ прокомментировали в Минобороны России, также напомнив об итогах Великой Отечественной войны.