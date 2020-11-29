Оперштаб Томской области сообщил еще о трех умерших от коронавируса

Томск, 29 ноября. В воскресенье в Томской области зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. ПЦР-тесты на выявление антител подтвердили выздоровление у 261 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Из числа заболевших COVID-19 в течение суток, у 69 инфекция протекает бессимптомно, у 115 наблюдаются признаки ОРВИ, у 13 выявлена пневмония, умерло три человека.

Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Один пациент страдал церебральным параличом. У второго был ранее диагностирован сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Третий пациент страдал болезнью Альцгеймера. На фоне коронавирусной инфекции у больных развилась дыхательная и полиорганная недостаточность и респираторный дистресс-синдром.

С начала периода коронавирусной инфекции в Томской области установлено 18 250 случаев заболевания, выздоровело порядка 13 197 человек, умерло 165.

Напомним, что на этой неделе Томск посетила рабочая группа Минздрава, которая проверила работу лечебных учреждений. Властям Томска были даны рекомендации, которые должны повысить эффективность борьбы с высокой заболеваемостью в Томской области.