ФАН узнал, как поддерживают молодых матерей в Севастополе

Сегодня в России отмечают День матери. Традиционно в последнее воскресенье ноября принято поздравлять мам и беременных женщин. Корреспондент ФАН узнал, какие меры поддержки матерей действуют в Севастополе.

Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений работы властей Севастополя.

«Крепкая и дружная семья — это главная основа процветания нашего города и страны. Сегодня в нашем городе живет более трех тысяч многодетных семей, каждая из которых своевременно обеспечивается всеми мерами социальной поддержки. И в этом году 50 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий», — рассказал Развожаев.

В 2020 году в Севастополе реализованы два направления поддержки семей с детьми — «Молочная кухня» и «Подарок для новорожденного».

«Она плакала над этим набором»

Первый подарочный комплект родителям новорожденных Михаил Развожаев вручил в сентябре. Как рассказала Федеральному агентству новостей молодая мама из Севастополя Алена Иваниченко, это приятный бонус.

«Мы давно смотрели распаковку таких же подарков на YouTube в Москве и жалели, что не живем в столице, и вдруг узнаем, что и у нас в городе будут дарить такие наборы! Даже не хотела вдруг родить раньше, упрашивала малыша подождать подарок от губернатора», — поделилась Алена Иваниченко.

Женщина рассказала, что в набор входят подгузники, шампунь, средства для купания, а также пеленки, одежда, влажные салфетки и погремушка. Все, что может пригодиться малышу в течение первых трех месяцев его жизни.

«Со мной девочка лежала в палате — у них, видимо, не все хорошо было с деньгами. Видно, что и одежда скромная, и у малыша распашонки уже не новые. Она плакала над этим набором и была счастлива», — добавила Алена.

Отметим, в Севастополе ежегодно рождается около 5000 детей, деньги на подарок будут выделяться из городского бюджета.

Молочная кухня

Также в сентябре в Севастополе открылись молочные кухни. Бесплатным питанием будут обеспечены все младенцы до года, а также дети до трех лет из многодетных и малоимущих семей.

Молочную продукцию можно получить раз в неделю в любой удобный для родителей день. Причем молоко, кефир и творог положены, даже если ребенок не имеет постоянной регистрации в Севастополе.

«У нас всегда свежее молоко и творожки, удобно, что наши магазины расположены так, что даже из спальных районов родителям удобно добираться. Никаких дополнительных документов для выдачи нам не нужно, поэтому приходить за продуктами может и папа, и бабушка», — рассказали ФАН на одном из пунктов выдачи молочной кухни.

Чтобы получить питание, родителям нужно написать заявление на портале «Госуслуги» либо в поликлинике, к которой прикреплен ребенок. А в отдаленные от города села молоко привозят мобильные пункты выдачи. В будущем в городе планируется создание своего молочного производства.

Также планируется награждать новорожденных детей.

«Когда-то в советское время была медаль «Рожденному в Севастополе». Ее мы тоже будем возрождать, в этом году медаль появится», — ранее отмечал Михаил Развожаев, подчеркнув, что сейчас разрабатывается эскиз награды.

Выплаты и субсидии от государства

Севастопольские семьи, как и все жители России, имеют право на выплаты и субсидии при рождении первого и последующих детей. В 2020 году предусмотрены следующие виды поддержки:

дородовые пособия от работодателя (декретные);

единовременные государственные пособия работающим и неработающим;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года;

президентские выплаты до трех лет при рождении первого и второго ребенка;

выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно;

региональные пособия на ребенка малоимущим и многодетным семьям;

материнский капитал.

К материнскому капиталу в Севастополе добавляется собственный, региональный. В рамках национального проекта «Демография» в Севастополе введена новая мера социальной поддержки семей с детьми — региональный материнский капитал при рождении второго ребенка. Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

На сегодняшний день в органы соцзащиты на получение регионального маткапитала подано почти 260 заявлений. Более 200 семей уже получили долгожданные выплаты. Всего на выплату регионального материнского капитала бюджетом города на 2020 год предусмотрено более 94 млн рублей.

Также в Севастополе с 2017 года действует программа «Жилище», по которой выдано около 83 сертификатов многодетным семьям на общую сумму более 300 млн рублей (включая 103,7 млн рублей в 2020 году). Сумма сертификатов зависит от количества членов семьи. Минимальный размер выплаты (на одного родителя и троих детей) — 4,5 млн рублей. Предельная сумма — 10 млн рублей.

В этом году сертификаты получили семьи, где проживает от трех до шести детей. Так многодетные семьи смогут существенно улучшить свои жилищные условия: построить дом, погасить ипотеку или приобрести готовое жилье.

Также в городе работают и другие программы поддержки многодетных семей, одиноких матерей, семей с усыновленными или детьми с заболеваниями.

Поддержка в пандемию

В этом году из-за коронавируса и вынужденной самоизоляции семьи с детьми получали выплаты из государственного и регионального бюджетов. Эти деньги должны были помочь преодолеть финансовые трудности, связанные с пандемией. Ежемесячные выплаты полагались на детей от трех до семи лет, если доход в пересчете на каждого члена семьи выходил меньше прожиточного минимума. Это пособие получили порядка двух миллионов семей.

Также средства начали выплачивать родителям детей от 3 до 16 лет. Помимо президентских, в Севастополе назначены также и региональные выплаты — по 3000 рублей на каждого ребенка. Причем платить их начали из регионального бюджета, так как поддержку необходимо было оказывать срочно.

Жительница Севастополя Ирина Акимова во второй раз стала мамой в разгар пандемии коронавируса. Женщина рассказывает, что на новорожденного малыша она получила все положенные выплаты. Ситуация с коронавирусом даже помогла ей получать все необходимые пособия не выходя из дома.

«В 2020 году у меня родился второй ребенок, это произошло во время самоизоляции в апреле. Уже в мае мы получали все назначенные выплаты. Я подавала все заявки удаленно, в этом самоизоляция сыграла мне на руку. Никуда не нужно было ходить», — рассказала ФАН Ирина Акимова.

Всего в Севастополе субсидию получили родители 67,5 тысячи детей.

День матери для России — еще относительно молодой праздник, его отмечают с 1998 года. 22 года назад было принято решение учредить этот праздник официально, однако единой даты не было назначено. Традиционно День матери отмечают каждое последнее воскресенье ноября. Ежегодно этот праздник в другие дни отмечают еще порядка 30 государств.