В петербургские поликлиники обманом поставили рентген-аппараты

Полиция Санкт-Петербурга завела уголовное дело о мошенничестве, в центре которого оказались два цифровых рентгенографических аппарата, поставленные в местные поликлиники в 2018 году. Производитель дорогостоящей медицинской аппаратуры попросил правоохранительные органы обратить внимание на эти поставки, потому что в итоге за технику ему не заплатили.

Источник Федерального агентства новостей в полиции сообщил, что к ним с заявлением обратилось ЗАО «Научно-исследовательская производственная компания «Электрон» («НПИК «Электрон»). Предприятие занимается разработкой и производством медицинского диагностического оборудования, комплексных и ИТ-решений для здравоохранения. На официальном сайте «Электрон» называет себя лидером в этих областях на российском рынке.

В заявлении представителя «Электрона» упоминается общество с ограниченной ответственностью «Медтэк рус». В материалах уголовного дела говорится, что неустановленный человек от лица «Медтэка» заключил с НПИК договоры на поставку двух рентген-аппаратов. «Электрон» утверждает, что выполнил свои обязательства, однако денег за медицинское оборудование, каждое из которых стоит более миллиона рублей, от покупателя так и не дождался.

Как рассказали ФАН в «НПИК «Электрон», перед тем как сотрудничать с новым покупателем, юридическая служба компании проверяет его на платежеспособность и благонадежность.

По данным следствия, под дорогостоящей медицинской аппаратурой имеется в виду рентгенографический цифровой аппарат АРЦ-«Око», который, согласно акту приема-передачи, 22 июня 2018 года появился в детской городской поликлинике №19. Второе оборудование — цифровой рентгеновский аппарат для исследования грудной клетки ФЦ-«Око» — было поставлено 9 августа 2018 года в детскую городскую поликлинику №76.

«Поставка этих аппаратов в поликлиники была произведена ООО «Медтэк рус» в рамках заключенных им государственных контрактов. До настоящего времени денежные средства в полном объеме не были выплачены, задолженность составляет порядка 9 млн рублей. Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти наш иск о взыскании долга удовлетворен. В настоящее время ведется работа по взысканию задолженности», — сообщили нашему изданию в пресс-службе АО «НИПК «Электрон».

По словам собеседника ФАН, рентген-аппараты были смонтированы и запущены специалистами сервисной службы «Электрона», и на сегодняшний день в этих учреждениях оборудование работает исправно.

По открытой информации, с октября 2016 года учредителем и генеральным директором ООО «Медтэк рус» является Арсений Щербаков. По данным на 2019 год, в ней работает один сотрудник. С 28 сентября 2020 года компания находится в процессе банкротства. «Медтэк рус» выполнил 17 государственных контрактов на общую сумму 150 млн рублей. Среди заказчиков — петербургские медицинские учреждения: городская поликлиника №60 с двумя контрактами на 28,3 миллиона рублей, городская поликлиника №40 с тремя контрактами на 26,9 миллиона рублей и городская поликлиника №30 с одним контрактом, но сразу на 22,8 миллиона рублей.

Примечательно, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти рассматривается иск от той самой городской поликлиники №30 к ООО «Медтэк рус» о расторжении указанного выше контракта и взыскании с компании задолженности ровно на эту же сумму — 22,8 миллиона рублей. В качестве третье лица в судебном разбирательстве будет выступать «НПИК «Электрон».

Учредитель и генеральный директор ООО «Медтэк рус» Арсений Щербаков оказался недоступен для комментариев.