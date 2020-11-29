Сафронов рассказал об обиде Джигарханяна на Малахова

Москва, 29 ноября. Актер Армен Джигарханян до самой смерти держал обиду на журналиста и телеведущего Андрея Малахова. Об этом рассказал друг артиста, художник Никас Сафронов.

По словам Сафронова, великого актера раздражало то, что именно шоу Малахова «Пусть говорят» стало площадкой, с которой экс-супруга актера Виталина Цымбалюк-Романовская, Прохор Шаляпин и другие скандальные артисты обсуждали чужую частную жизнь.

«В этих программах было огромное количество лжи и нарочитого гротескного преувеличения, они принесли одну только боль Джигарханяну», — сказал Сафронов.

Но более всего художника возмутило то, что даже после смерти Джигарханяна его обсуждают в скандальных шоу, а некоторые пытаются даже прославиться на его имени. Например, певица Алена Кравец заявила, что желает родить ребенка от покойного актера. Сафронов уверен, что исполнительница пытается таким «дешевым и недостойным способом» заявить о себе, воспользовавшись громким именем Джигарханяна.

«Хотя после этого скандального заявления Кравец я не удивлюсь, если она вскоре действительно от кого-то забеременеет, а потом объявит, что воспользовалась семенной жидкостью Джигарханяна», — возмутился Сафронов.

Напомним, ранее писатель Эдвард Радзинский рассказал, что в последнее время не общался с Джигарханяном, хотя мужчины были хорошими друзьями. Дело в том, что он несколько раз пытался дозвониться до актера, но к телефону никто не подошел и не перезвонил. Публицист намекнул, что виноватым в скорой смерти артиста могло быть его окружение.

Позже с этим согласилась и певица Наталья Ветлицкая. В своем Facebook она высказала надежду, что рано или поздно правда о Джигарханяне станет известна широкой публике и будет предана должной огласке.