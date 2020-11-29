Жителей Москвы предупредили о небольших осадках и гололедице

Москва, 29 ноября. Синоптики Гидрометцентра России предупредили жителей столицы о предстоящих осадках и гололедице.

Согласно прогнозу, днем в воскресенье в Москве ожидаются небольшие осадки. Также на дорогах в городе местами возможна гололедица. Температура воздуха поднимется до +3. При этом уже в ночь с воскресенья на понедельник она вновь опустится до 0. В течение дня ожидается юго-восточный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 12 м/c.

Тем временем в регионе столбик термометра будет опускаться до -2 градусов. Ночью возможны заморозки.

Ранее сообщалось, что антициклон принес на Крымский полуостров сухую, малооблачную погоду и потепление. В то время, когда европейская часть России ждет холодов, в Севастополь вновь заглянуло солнце. Об этом пишет издание ForPost.