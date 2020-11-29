Число заражений COVID-19 в мире превысило отметку в 62 млн

Балтимор, 29 ноября. Согласно последним данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило значение в 62 миллиона.

Согласно онлайн-табло с сайта университета, общее число случаев инфицирования COVID-19 в мире составляет 62 084 566 человек. При этом от вируса уже скончались 1 449 642 человека, у которых был подтвержден соответствующий диагноз. Вылечиться же удалось 39 757 130 пациентам. В тройке «антирейтинга» по количеству заразившихся находятся США, Индия и Бразилия.

Напомним, ранее британские эксперты назвали опасные последствия легкой формы коронавируса. Об этом сообщает издание RIA56.