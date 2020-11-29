В Роскачестве рассказали, как выбрать безопасную питьевую воду

Москва, 29 ноября. Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, как правильно распознать поддельную питьевую воду в бутылке.

По словам специалиста, прежде всего стоит обращать внимание на нехарактерный цвет и неприятный запах воды. Их появление может свидетельствовать о превышении содержания микроорганизмов. Употребление такой воды способно вызвать болезни желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, сигналом должна стать негерметично закрытая бутылка, материал, из которого она изготовлена, и его цвет. Лучше всего покупать воду «в стекле» темного цвета, поскольку таким образом снижается шанс, что в ней начнут развиваться микроорганизмы при контакте с солнечным светом. Пластиковые же бутылки при нагревании могут выделять в жидкость вредные соединения.

Также бутилированную воду могут подделывать или попросту вводить покупателя в заблуждение, рассказывая о ее якобы полезных свойствах. Однако при выборе стоит обращаться внимание на слово «природная», поскольку подобная маркировка продукта регулируется законом.

«Так, маркировка должна содержать слово «природная» и информацию об источнике происхождения воды, способах ее очистки. Любые другие слова не регулируются законодательно и могут являться попыткой введения потребителя в заблуждение», — приводит слова Саратцевой агентство экономической информации «Прайм».

Ранее ученые выяснили, что какао влияет на когнитивные способности у человека. На это влияют органические вещества под названием «флаванолы», которые содержатся в этом напитке. Об этом сообщает RIA56.