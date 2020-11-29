Такси и каршеринги смогут проверять права водителей через базу данных ГИБДД

Москва, 29 ноября. Агрегаторы такси и компании, предоставляющие услуги каршеринга смогут проверять наличие прав у водителей онлайн через базу данных ГИБДД.

Соответствующее нововведение должно вступить в силу с 2021 года. Компании, допускающие к управлению автомобилем людей, смогут получать информацию о наличии прав у граждан через специальную витрину данных ГИБДД и Единого портала госуслуг. При этом, проведение «пакетных» автоматизированных проверок будет носить рекомендательный характер, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Предполагается, что предоставление компаниям подобных возможностей позволит не пустить за руль граждан, которые не имеют водительских прав или были их лишены.

Ранее стало известно, что инспекторы ГИБДД вскоре получат новые приборы, которые позволят им мгновенно определять наличие алкоголя или наркотиков в организме водителей. Устройства будут отличаться классического алкотестера. Они смогут устанавливать факт употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ.