Киев, 29 ноября. Служба безопасности Украины заявила, что рассекретила архивы, в которых значатся сведения о голодоморе 1932-33 года и обвинила советскую власть в сокрытии данных.

По мнению СБУ, перепись населения СССР в 1937 году показа демографический кризис и якобы не соответствовала ожиданиям демографов. По данным переписи в УССР проживало примерно 29 миллиона человек при ожидаемых 35 миллионах человек.

Исходя из этого в Киеве сделали вывод, что будто бы во время голодомора 30-х годов и «геноцида» погибли миллионы украинцев. Кроме того, СБУ безосновательно заявила, что автор «правдивых данных» Олимпий Квиткин был обвинен в искусственно заниженных и извращенных цифрах» и расстрелян.

При этом стоит отметить, что в службе безопасности Украины не уточняют, каким образом правительство СССР якобы принимало участие в «геноциде». Не говорится и о том, была ли проверена достоверность информации, которую представил Олимпий Квиткин. Кроме того, правительство Украины упускает из внимания тот факт, что голод в 30-х года охватил не только УССР, но и другие зерновые регионы Советского союза.

Однако Киев безосновательно объявил «голодомор» геноцидом украинского народа и потребовал от мирового сообщества признания того же самого.

Напомним, ранее политолог Александр Дудчак заявлял, что сказки об «искусственном голодоморе» и репрессиях основаны на подтасовывании статистики и фальсификациях. Репрессии на Украине устраивали местные жители, поэтому предъявлять претензии они могут лишь к самим себе. Кроме того он напомнил, что истории известны факты фальсификации монографий и других научных работ.