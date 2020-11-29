Названы категории пенсионеров, которых ждет проверка в 2021 году

Москва, 29 ноября. Специалисты ПФР в предстоящем году проведут проверки российских пенсионеров на предмет получения дополнительных расходов и места жительства.

Данная мера должна позитивно сказаться на работе пенсионной системы, заявила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Ранее во время проверки Счетной палаты была обнаружена масса нарушений, которые провоцировали как незаконные переплаты, так и недоплаты пенсий отдельным категориям граждан. Однако в предстоящем году Пенсионный фонд России планирует провести более тщательную проверку, поскольку ряд россиян может недополучать выплаты, а с другой стороны у ПФР повышаются расходы, которые не всегда удается покрыть.

Первыми проверят источники дохода пенсионеров. Таким образом, должны быть исключены надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. После специалисты проверят места жительства пенсионеров, кому положены дополнительные «северные» выплаты.

Кроме того, ПФР проконтролирует граждан, пенсию за которых получают родственники, а также пожилых россиян, проживающих за границей.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — пояснила Иванова-Швец в беседе с агентством экономической информации «Прайм».

Напомним, ранее в Крыму пенсионеры стали чаще вступать в брак. Согласно статистике, самыми пожилыми женихами в этом году в регионе стали мужчины в возрасте 72, 79 и 84 лет. А самой пожилой невестой стала стала 73-летняя женщина, пишет издание ForPost.ru.