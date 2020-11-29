Вирусологи из Британии оценили российскую вакцину «Спутник V»

Лондон, 29 ноября. Британские ученые в сфере вирусологии оценили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По мнению ученых, препарат будет полезен и эффективен.

Опрос среди ученых провел британский телеканал CBC. Собеседники прокомментировали результаты второго промежуточного анализа данных клинического исследования вакцины. Согласно им, лекарство показало 95-процентную эффективность на 42-й день после инъекции.

Как отметил профессор фармакоэпидемиологии Стивен Эванс, эти данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна и согласуются с тем, что наблюдают разработчики аналогичных препаратов в других странах. Кроме того, показатели «Спутник V» дают ученым понимание, что с сегодняшней пандемией можно бороться с помощью прививок.

В свою очередь профессор вирусологии Йен Джонс отметил, что он не видит причин сомневаться в результативности российской вакцины.

«Я согласен, что их первоначальные результаты вызвали смятение, но я думаю, что это не потому, что они были необоснованные. Их выпустили немного рано. Я думаю, что это будет полезная вакцина», — сказал Джонс.

Было отмечено, что теперь в мире существует четыре вакцины от заболевания, то есть больше, чем против ВИЧ или малярии.

Напомним, ранее врачи назвали еще один симптом коронавируса, наступающий первее остальных. Им оказался металлический привкус во рту, сообщает издание ForPost.ru.