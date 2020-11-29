Захарова ответила на призыв Минобороны ФРГ говорить с РФ с позиции силы

Москва, 29 ноября. Германия, заявляющая о необходимости вести диалог с РФ с позиции силы, сама находится в позиции зависимой страны в сфере безопасности, заявила Мария Захарова.

Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем Facebook. При этом дипломат отметила, что военная сфера Германии несостоятельна без Вашингтона.

«И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США», — пояснила Захарова.

В настоящее время в Германии расположен значительный американский контингент. Более масштабное присутствие военных США наблюдается только в Японии, обращает внимание представитель российского дипведомства. При этом «складируемое в ФРГ» ядерное оружие, принадлежащее Вашингтону, является чужой силой, которой Берлин не распоряжается.

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости», — обращает внимание Захарова.

Ситуацию, в которой находится ФРГ, дипломат назвала «позицией швах» — от немецкого слова, обозначающего несостоятельность и некомпетентность.

Напомним, ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «российская угроза» стала очевиднее. По ее словам, НАТО должна повышать свою боеспособность и вести переговоры с Москвой «с позиции силы». Крамп-Карренбауэр отметила, что Россия вложила значительные средства в модернизацию своей армии и располагает новыми видами вооружения, поэтому «угроза стала более явственной».