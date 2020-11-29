Неизвестный напал на украинскую журналистку во время прямого эфира

Киев, 29 ноября. На Украине мужчина напал на журналистку телеканала NewsOne во время прямого эфира с траурной церемонии, посвященной жертвам голодомора.

Фрагмент нападения был опубликован на YouTube. Судя по кадрам, нападавший подошел к репортеру Виолетте Товкес, выхватил микрофон и бросил его на землю. После он стал толкать девушку, выбил из ее рук траурную свечку и скрылся из кадра. При этом злоумышленник был одет в черную куртку с капюшоном и маску.

Телеканал уже выпустил заявление, в котором потребовал у правоохранителей вмешаться в ситуацию.

«Мы призываем правоохранительные органы найти и наказать напавшего на группу», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ранее съемочная группа Первого канала оказалась избита злоумышленниками в Филадельфии. Полиция при этом бездействовала.