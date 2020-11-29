Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Неизвестный напал на украинскую журналистку во время прямого эфира

Неизвестный напал на украинскую журналистку во время прямого эфира

Киев, 29 ноября. На Украине мужчина напал на журналистку телеканала NewsOne во время прямого эфира с траурной церемонии, посвященной жертвам голодомора.

Фрагмент нападения был опубликован на YouTube. Судя по кадрам, нападавший подошел к репортеру Виолетте Товкес, выхватил микрофон и бросил его на землю. После он стал толкать девушку, выбил из ее рук траурную свечку и скрылся из кадра. При этом злоумышленник был одет в черную куртку с капюшоном и маску.

Телеканал уже выпустил заявление, в котором потребовал у правоохранителей вмешаться в ситуацию.

«Мы призываем правоохранительные органы найти и наказать напавшего на группу», — говорится в сообщении телеканала.

Напомним, ранее съемочная группа Первого канала оказалась избита злоумышленниками в Филадельфии. Полиция при этом бездействовала.

Новости партнеров