Биолог рассказал о неожиданном влиянии коронавируса на демографию

Вашингтон, 29 ноября. Пандемия коронавирусной инфекции оказала неожиданное влияние на снижение рождаемости в США, которое уже достигает 10-15%.

Об этом на своем YouTube-канале рассказала доктор биологических наук, главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова. Ссылаясь на результаты исследований, полученные учеными, она заявила, что в США в прошедшие пару месяцев регистрируется заметный спад рождаемости. При этом причины этого пока непонятны.

«Получается, что люди, как только услышали по радио про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — детей рожать не будем. Как-то немного странно, что этот спад уже сейчас заметен, но, тем не менее, он заметен», — сказала Баранова.

Биолог выдвинула версию, что из-за пандемии семьи решили отложить на неопределенное время регистрацию новорожденных детей. Это, в свою очередь, повлияло на снижение статистики. Она также напомнила, что ранее специалисты озвучивали теорию о том, что пандемия наоборот повысит рождаемость, поскольку люди будут вынуждены сидеть дома. Однако в действительности этого не произошло, поясняет биолог.

Напомним, ранее немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил, что отправной точкой распространения коронавируса стала китайская провинция Ухань. Однако, по мнению ученого, всемирный масштаб вирус приобрел после всплеска заболеваемости в Италии. Как считает Кекуле, это запустило пандемию по всему миру. Об этом сообщает Infox.ru.