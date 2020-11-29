Пушков отреагировал на ситуацию с убийством иранского ученого-ядерщика

Москва, 29 ноября. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил ситуацию с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде.

По мнению сенатора, ответ Ирана на случившееся навряд ли будет демонстративный. Кроме того, инцидент не приведет к вооруженному конфликту с США, поскольку Тегеран заинтересован в возвращении Вашингтона к ядерной программе.

«Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги», — написал Пушков в своем блоге в Twitter.

27 ноября в Тегеране в результате покушения был убит глава отдела инноваций Минобороны Ирана, ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде. Прибывшие медики попытались спасти мужчину, однако он скончался. Позже в оборонном ведомстве заявили, что случившееся было терактом, а СМИ выдвинули версию, что убийство было попыткой сорвать переговорный процесс по ядерной сделке между США и Ираном.

В общении с ФАН политолог Евгений Сатановский заявил, что к покушению может быть причастен и Пентагон. При этом эксперт напомнил, что аналогичные инциденты уже случались. Однако специалист считает, что истинная причина смерти Фахризаде может навсегда остаться загадкой.

Сатановский также обратил внимание, что Тегерану грозит более серьезная опасность, поскольку Штаты могут в любой момент нанести по Ирану удар. Политолог считает, что такой поворот событий вполне возможен, учитывая характер действующего президента США Дональда Трампа и сложившуюся в Штатах ситуацию.