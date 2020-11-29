Депутат Шерин предложил открывать огонь по провокаторам у госграниц

Москва, 29 ноября. Вооруженным силам России необходимо жестче реагировать на провокации рядом с государственными границами. Возможно, даже открывать огонь по противнику.

Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он пояснил, что если российские границы кто-то нарушает, то сначала стоит делать несколько предупредительных выстрелов. Если же иностранный нарушитель не уходит с курса — уничтожать противника.

Депутат считает, что Россия слишком сдержано реагирует на провокации у своих границ.

«Здесь нужно определить для себя четкую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идет о репутации государства, престижа нации. Самое главное, чтобы это не провоцировало в будущем на более дерзкие выпады в отношении нашей страны», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, накануне российский истребитель Су-27 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем. В Минобороны РФ уточнили, что речь идет о самолете RC-135 ВВС США, который проходил над акваторией Черного моря.

Ранее Министерство обороны России выступило с предложением разрешать сбивать гражданские самолеты, которые нарушают госграницу, сообщает издание Infox.ru.