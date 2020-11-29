Актер Алексей Макаров рассказал, почему решил встретить Новый год один

Москва, 29 ноября. Российский актер Алексей Макаров рассказал, почему Новый год он отметит в одиночестве, без своей экс-супруги Виктории Богатыревой и дочери Варвары.

О том, что мужчина не навещает свою единственную 10-летнюю дочь рассказала сама Богатырева в программе «Судьба человека». По ее словам, у пары были попытки сойтись, когда у них в семье родилась девочка. Однако помешал характер актера.

«Варя не росла с ним. Он не провел с ней ни дня в сутках. У нее не выработалось ощущения, что с ней папа. Если он есть, то есть. Если нет, то и не жаль. Алексей такой человек — когда у него что-то происходит, он разрывает все договоренности и обязательства», — сказала Богатырева.

Также она отметила, что ей пришлось самой «выкручиваться» и воспитывать дочь. При этом сам Макаров отрицает семейные проблемы. По его словам, он регулярно перечисляет Варе алименты, однако на Новый год к семье не стремится. По словам актера, у него сложилась традиция отмечать праздник и подводить итоги года в одиночестве.

Напомним, ранее бывшая супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко раскрыла подробности разрыва отношений с артистом. По словам женщины, после расставания с ней звезда «Универа» полностью потерял интерес к своей дочери и не поздравил ее с днем рождения в этом году. Также он не выплачивает алименты. Кроме того, актер долгое время не хотел давать дочери свою фамилию.

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