Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Актер Алексей Макаров рассказал, почему решил встретить Новый год один

Актер Алексей Макаров рассказал, почему решил встретить Новый год один

Москва, 29 ноября. Российский актер Алексей Макаров рассказал, почему Новый год он отметит в одиночестве, без своей экс-супруги Виктории Богатыревой и дочери Варвары.

О том, что мужчина не навещает свою единственную 10-летнюю дочь рассказала сама Богатырева в программе «Судьба человека». По ее словам, у пары были попытки сойтись, когда у них в семье родилась девочка. Однако помешал характер актера.

«Варя не росла с ним. Он не провел с ней ни дня в сутках. У нее не выработалось ощущения, что с ней папа. Если он есть, то есть. Если нет, то и не жаль. Алексей такой человек — когда у него что-то происходит, он разрывает все договоренности и обязательства», — сказала Богатырева.

Также она отметила, что ей пришлось самой «выкручиваться» и воспитывать дочь. При этом сам Макаров отрицает семейные проблемы. По его словам, он регулярно перечисляет Варе алименты, однако на Новый год к семье не стремится. По словам актера, у него сложилась традиция отмечать праздник и подводить итоги года в одиночестве.

Напомним, ранее бывшая супруга актера Виталия Гогунского Ирина Маирко раскрыла подробности разрыва отношений с артистом. По словам женщины, после расставания с ней звезда «Универа» полностью потерял интерес к своей дочери и не поздравил ее с днем рождения в этом году. Также он не выплачивает алименты. Кроме того, актер долгое время не хотел давать дочери свою фамилию.

Напомним, ранее Рудковской и Плющенко дали совет, как оградить сына от скандалов. Об этом пишет Infox.ru.

Новости партнеров