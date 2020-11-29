Отец Анджелины Джоли Джон Войт встал на защиту Трампа

Лос-Анджелес, 29 ноября. Известный американский актер Джон Войт опубликовал в своем Twitter обращение к нации, в котором поддержал Дональда Трампа и раскритиковал демократов.
81-летний голливудский актер, являющийся отцом актрисы Анджелины Джоли, часто делится со своими подписчиками видеороликами. На Twitter-аккаунт Войта подписано более 500 тысяч человек.
Ранее он опубликовал короткое видео, в котором встал на защиту действующего президента США, консерватора Дональда Трампа. По мнению популярного актера, демократы желают «уничтожить Америку», поэтому нацию может спасти лишь действующий глава государства.
America @realDonaldTrump pic.twitter.com/WjkBHRwvdr— Jon Voight (@jonvoight) November 25, 2020
«Мы не должны допустить, чтобы наша нация рухнула. Позвольте мне предупредить вас всех, что мы находимся в большой опасности, если попадем под администрацию Байдена», — заявил Джон Войт.
В своем видеообращении он также раскритиковал политику губернатора Калифорнии, который также является приверженцем демократов. Звезду кино возмутили коронавирусные ограничения, которые вводятся в штате. Он считает, что правительство американского региона убивает местный бизнес.
«Пусть правда покажет, что президент Трамп — единственный человек, который может спасти эту нацию», — сказал Войт.
Стоит отметить, что это не первое подобное обращение актера к американской нации. Ранее он поделился подобным видео после того, как в Байден заявил о победе на выборах. Тогда Войт заявил, что кандидату от демократов придется поплатиться за свой обман.
Напомним, в пятницу действующий американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях на президентских выборах США. По данным телеканала NBC, демократ Джо Байден набрал более 80 млн. голосов избирателей. С такой цифрой категорически не согласен его оппонент Дональд Трамп. Он сказал, что такое просто невозможно.