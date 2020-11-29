Отец Анджелины Джоли Джон Войт встал на защиту Трампа

Лос-Анджелес, 29 ноября. Известный американский актер Джон Войт опубликовал в своем Twitter обращение к нации, в котором поддержал Дональда Трампа и раскритиковал демократов.

81-летний голливудский актер, являющийся отцом актрисы Анджелины Джоли, часто делится со своими подписчиками видеороликами. На Twitter-аккаунт Войта подписано более 500 тысяч человек.

Ранее он опубликовал короткое видео, в котором встал на защиту действующего президента США, консерватора Дональда Трампа. По мнению популярного актера, демократы желают «уничтожить Америку», поэтому нацию может спасти лишь действующий глава государства.

«Мы не должны допустить, чтобы наша нация рухнула. Позвольте мне предупредить вас всех, что мы находимся в большой опасности, если попадем под администрацию Байдена», — заявил Джон Войт.

В своем видеообращении он также раскритиковал политику губернатора Калифорнии, который также является приверженцем демократов. Звезду кино возмутили коронавирусные ограничения, которые вводятся в штате. Он считает, что правительство американского региона убивает местный бизнес.

«Пусть правда покажет, что президент Трамп — единственный человек, который может спасти эту нацию», — сказал Войт.

Стоит отметить, что это не первое подобное обращение актера к американской нации. Ранее он поделился подобным видео после того, как в Байден заявил о победе на выборах. Тогда Войт заявил, что кандидату от демократов придется поплатиться за свой обман.

Напомним, в пятницу действующий американский президент Дональд Трамп в очередной раз заявил о фальсификациях на президентских выборах США. По данным телеканала NBC, демократ Джо Байден набрал более 80 млн. голосов избирателей. С такой цифрой категорически не согласен его оппонент Дональд Трамп. Он сказал, что такое просто невозможно.