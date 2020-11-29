Названо главное условие для лечения COVID-19 дома

Москва, 29 ноября. Пациент с бессимптомным протеканием COVID-19 может оказаться в больнице. И потому даже при нормальном самочувствии нужно обследоваться в стационаре.

Врач-пульмонолог Анна Власова в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что главной опасностью при наличии коронавируса является пневмония. И оставаться на домашнем лечении можно лишь при одностороннем поражении легких.

При двустороннем же поражении органа может развиться острый респираторный дистресс-синдром. Такие последствия развиваются буквально за несколько минут. И помочь сможет лишь быстрая реанимация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Особенно шестые-восьмые сутки являются самыми опасными по «цитокиновому шторму», периоду, когда больше всего пациентов погибают из-за несвоевременного обращения к медикам», — подчеркнула врач.

Власова рекомендовала каждого перенесшего коронавирус дополнительно пройти обследование легких. Это позволит не допустить появления пневмофиброза, вирусного повреждения легочной ткани.